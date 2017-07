-------------------------------------------------------------- Zur Crowdfunding-Kampagne http://ots.de/Cpv52 --------------------------------------------------------------



Festivals: Dauerregen. Geplünderte Zelte. Schlangen vor dreckigen Toiletten. Schlafen auf dem harten Boden. Kein Internet. My Molo hat eine Lösung entwickelt: ein mobiles Festival-Hotel. Zur Finanzierung weiterer Festival-Unterkünfte sammelt das Startup 25.000,00 Euro über eine Crowdfunding-Kampagne ein.



Faltbare Hotelzimmer



Das 2016 gegründete Startup hat eine faltbare Festival Lodge mit bequemem Bett für zwei, Strom, WLAN, Kühlschrank und Zugang zu Öko-Toiletten entwickelt. 20 Festivals aus drei Ländern bieten die innovativen Unterkünfte im coolen Holz-Look bereits an - darunter Roskilde Festival, Wacken, Deichbrand, Nova Rock, melt! und splash!. Damit die Lodges bald auf weiteren Festivals Station machen, kann man das Jungunternehmen aus Brandenburg unterstützen:



Crowdfunding-Kampagne bei Startnext soll Folgefinanzierung sichern



Die Gründer Nico, Mathias und Fritz benötigen 25.000 EUR als Sicherheit für einen weiteren Bankkredit zur Finanzierung der nächsten Lodges, sie selbst haben bereits ihr gesamtes Erspartes in ihr Herzensprojekt investiert. Ab 03.07.2017 startet dazu eine Crowdfunding-Kampagne über die Plattform Startnext: http://bit.ly/crowdstartnext



Festival-Freunde können sich u.a. limitierte Festival-Gadgets, Festival-Tickets oder Übernachtungen in den Festival-Lodges sichern, Unternehmen Sponsor werden oder ein ganzes Festival-Camp mieten.



"Viele Freunde, Bekannte aber auch wildfremde Menschen haben uns seit der Gründung von My Molo großartig unterstützt. Daran wollen wir anknüpfen, denn My Molo funktioniert nur mit der Crowd", erklärt Geschäftsführer Nico Marotz.



Die Besonderheit: Die Lodges lassen sich wie eine Zieharmonika auseinander- und zusammenfalten und so platzsparend transportieren und innerhalb von 20 Minuten aufbauen.



