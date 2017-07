Dreilinden / Berlin (ots) -



- Weiteres WOW! Wochenende mit vielen WOW!-Angeboten und 15 Prozent zusätzlichem Rabatt für eBay Plus-Mitglieder - eBay Plus 30 Tage kostenlos testen und dabei bis zu 100 Euro sparen - Mit dem Code "PLUSWOW" sparen sowohl bestehende eBay Plus-Mitglieder als auch Neukunden, die sich im Aktionszeitraum anmelden



Heute geht das eBay Plus WOW! Wochenende mit jede Menge WOW!-Angeboten und zusätzlichem Rabatt für eBay Plus-Mitglieder in die nächste Runde. Unter http://www.ebay.de/rpp/wow-plus-gutschein warten bis Dienstag besonders günstige Top-Deals für ausgewählte Markenprodukte wie zum Beispiel das Samsung Galaxy S8, die Microsoft Xbox One S oder der Dyson V8 Staubsauger. Neukunden können den Premiumservice eBay Plus 30 Tage kostenlos testen und dabei bis zu 100 Euro sparen: Mit dem Code "PLUSWOW" gibt es sowohl für bestehende eBay Plus-Mitglieder als auch Neukunden, die sich im Aktionszeitraum anmelden, noch einmal zusätzlich 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte WOW!-Angebote.



Top-Deals des Wochenendes / Preise ohne Abzug der 15 Prozent Rabatt



- Samsung Galaxy S8 für 623,41EUR - Dyson V8 Absolut Staubsauger für 499,00EUR - Microsoft Xbox One S 500GB, inkl. 9 Spiele für 359,00EUR - Sony PS 4 1TB PRO Black Standalone für 346,00EUR - Krups EA 8108 Kaffeevollautomat für 215,00EUR - Bosch BCH6L2560 Athlet 25.2V, kabelloser Handstaubsauger für 200,00EUR - Samsung Galaxy Tab A T580 10.1 Wi-Fi (2016) für 189,90EUR - Trekstor SurfTab® twin 11.6 3G / Volks-Tablet für 169,00EUR - Fuxtec FX-MS152 Benzin-Motorsense für 99,00EUR - Timberland Herren-Sneaker für 49,99EUR - Nike Herren-Jacke für 49,99EUR - Kärcher 1.633-115 WV 75 Plus Fenstersauger für 49,90EUR - Philips 71460/60/PH Hue Go, mehrfarbige Tischleuchte für 49,00EUR - Babyliss HSB 100E Ionic-Glättbürste für 42,90EUR - Pierre Cardin Windbreaker-Jacke, versch. Farben für 38,99EUR - Surplus Raw Vintage Cargo Shorts, versch. Modelle für 26,89EUR - Hummel Sneaker FC St Pauli, versch. Modelle für 19,99EUR - Champion Herren-T-Shirts, versch. Modelle für 13,99EUR



Und so geht's



Alle aktuellen WOW!-Deals und der Coupon-Code finden sich unter http://www.ebay.de/rpp/wow-plus-gutschein. Um als eBay Plus-Mitglied den Coupon in Anspruch nehmen zu können, kaufen die Nutzer einfach ihr gewünschtes eBay Plus-WOW!-Angebot, wählen in der Kaufabwicklung PayPal aus, geben den Gutscheincode ein und zahlen den Artikel per PayPal. Der Gutscheinwert wird automatisch abgezogen und ist in den Zahlungsdetails zu sehen. Der maximale Gutscheinwert beträgt 100 Euro. Der Gutschein kann vom 6. Juli 2017, 08:00 Uhr bis zum 11. Juli 2017, 23:59 Uhr eingelöst werden und gilt einmal pro Kunde*.



Profitieren mit eBay Plus



Der eBay Plus Service für nur 19,90 Euro im Jahr beinhaltet kostenlosen Premium- und Rückversand sowie weitere Zusatzleistungen und exklusive Deals. Bei Bezahlung vor 14 Uhr wird der eBay Plus-Artikel noch am selben Tag versendet. Und auch wenn ein Artikel nicht gefallen sollte, kann diese innerhalb eines Monats kostenlos zurückgesendet werden. Wer sich jetzt unter http://pages.ebay.de/promos/ebay-plus/testen.html anmeldet, kann den Service 30 Tage gratis testen und direkt sparen.



*Alle Gutscheinbedingungen finden sich unter http://pages.ebay.de/gutscheine/wow-plus/.



Über eBay:



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter http://www.ebayinc.com.



OTS: eBay GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6657.rss2



Pressekontakt: Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | Unternehmenskommunikation Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc Dreilinden Tel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.de Auf unserer Website: https://www.ebayinc.com/stories/press-room/de/



Nadine Gabriel | achtung! GmbH | Account Director Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg Tel: +49 (0)40. 450210. 821 | E-Mail: nadine.gabriel@achtung.de