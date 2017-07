Regensburg (ots) - Freunde, Familie, Kollegen, Umstände... Zuweilen braucht es nicht viel, und schon der geringste Anlass treibt einen in den Wahnsinn. Die Chat-Community Spin.de (https://www.spin.de) befragte ihre Mitglieder dazu, welche Kleinigkeiten sie auf die Palme bringen.



Es gibt da so Dinge...



Auf die grundsätzliche Frage, ob es überhaupt Kleinigkeiten gebe, die das nervliche Fass zum Überlaufen bringen, antworteten 36,8% der rund 500 Teilnehmer, dass es schon so Sachen gebe, die einen einfach rasend machten. 34% gaben an, wenn sie ohnehin schon genervt seien, brauche es nur einen kleinen Funken, und man sei auf 180. Immerhin 29,2% regten sich nur über Substanzielles auf; alles andere sei verschwendete Lebenszeit.



Kaugeräusch, Klopapier und Karteneinwurf



Manchen mag es nicht bewusst sein, aber das Geräusch, das sie beim Kauen machen - besonders von Kaugummi und Äpfeln, ist für manche Leute quasi nicht auszuhalten, ebenso wie das Geräusch, das beim Gehen mit Flip-Flops entsteht, einige zum Ausflippen bringt. Wenn "Klopapier falsch herum aufgehängt wurde", nämlich so, "dass man das Papier zur Wand hin abrollen muss", ist eine Spin.de-Nutzerin schier dem Ausrasten nahe. Ärgerlich machen aber auch die Karten mit der Selbstabholungsbenachrichtigung hinterlassende Paketboten, ohne dass sie vorher überhaupt geklingelt hätten. Und wenn man im Moment höchster Aufregung "Entspann dich mal!" gesagt bekommt, dann hat das Feuer das Ende der Lunte erreicht.



