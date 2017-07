Bern (ots) - Die Schweizer Wirtschaft wächst. Diesen Schluss kann

man beim Blick auf die Entwicklung des Nutzfahrzeug-Markts in den

ersten sechs Monaten 2017 ziehen. Im ersten Halbjahr wurden in der

Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein spürbar mehr Lieferwagen

(+2,4 Prozent) und Personentransport-Fahrzeuge (+6,8 Prozent)

eingelöst als im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum bei den Lastwagen

ist mit 12,7 Prozent sogar zweistellig.



Analog zum Markt für Personenwagen, der von Januar bis Juni um 0,6

Prozent gewachsen ist, liegen auch alle drei Nutzfahrzeug-Kategorien

im Plus. Die leichten Sachentransportfahrzeuge, die vor allem

Lieferwagen und leichte Sattelschlepper umfassen, konnten um 2,4

Prozent oder 372 auf 16'003 Einlösungen zulegen. Hier waren vor allem

Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 2,6 Tonnen gefragt. «Die

Konjunktur hellt sich auf und dies befeuert den Bedarf nach

Transportfahrzeugen. Gleichzeitig macht der Trend zu schwereren

Lieferwagen die Erreichung des neuen CO2-Ziels ab 2020 von

durchschnittlich 147 Gramm pro Kilometer praktisch unmöglich»,

konstatiert François Launaz, Präsident von auto-schweiz. «Wir sind

gespannt auf die genauen Einführungsmodalitäten, welche der Bundesrat

im Herbst vorstellen will, und hoffen, dass unsere konstruktiven

Vorschläge akzeptiert werden.» Im Rahmen der Vernehmlassung hatte

sich auto-schweiz ausführlich zu den entsprechenden

Verordnungsänderungen geäussert.



Im zweitgrössten Nutzfahrzeug-Segment, den

Personentransport-Fahrzeugen, sorgten im ersten Halbjahr einmal mehr

die Wohnmobile für Wachstum. Von den insgesamt 2'972

Neuimmatrikulationen entfielen allein 2'557 oder 86 Prozent auf diese

Fahrzeugkategorie. Das Plus bei den Wohnmobilen von 217 Einheiten

oder 9,3 Prozent konnte damit leichte Rückgänge bei anderen

Karosserieformen, beispielsweise Kleinbusse oder Cars, mehr als

wettmachen. Insgesamt wurden von Januar bis Juni 188

Personentransport-Fahrzeuge mehr eingelöst als im Vorjahr, ein

Zuwachs von 6,8 Prozent.



Auch die schweren Nutzfahrzeuge konnten zulegen. Das Plus von 12,7

Prozent oder 273 Neuzulassungen auf 2'426 Lastwagen über 3,5 Tonnen

Gesamtgewicht fällt zwar, wie in den beiden anderen Kategorien auch,

etwas kleiner aus als nach dem ersten Quartal. Dennoch scheint sich

der positive Jahrestrend hier ebenfalls zu verfestigen. Dies bleibt

auch für die Schweizer Wirtschaft zu hoffen.



Zusammen mit den 158'918 Personenwagen wurden von Januar bis Juni

2017 in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 180'319

neue Motorwagen in Verkehr gesetzt. Dies entspricht einem Zuwachs von

1,0 Prozent oder 1'714 Immatrikulationen im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum.



