Unterschleissheim - Die aktuelle Handelswoche ist erneut von den Entscheidungen der Notenbanken geprägt, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.So hätten am gestrigen Mittwoch die FED-Minutes die bisher angenommenen Thesen untermauert, dass die US-Notenbank schon im Herbst mit dem Bilanzabbau beginnen werde. Bei den noch zu erwartenden Zinsanhebungen scheine sich allerdings unterschwellig eine abwartende Haltung bei verschiedenen Ratsmitgliedern zu etablieren. Denn zuerst sollten die bisherigen Anhebungen - möglicherweise in Kombination mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr - zur Entfaltung kommen, bevor man im neuen Jahr weitere Maßnahmen beschließen werde.

