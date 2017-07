Linz - In ihrer vierteljährlichen Sitzung bestätigte die Schweizer Nationalbank ihre Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese sei konträr zu den meisten anderen Notenbanken, die bereits planen würden, die Leitzinsen anzuheben. Die Inflation sei in der Schweiz positiv, dennoch zu niedrig, um über Leitzinserhöhungen in der Schweiz nachzudenken. Wir gehen davon aus, dass EUR/CHF weiterhin im Bereich 1,0900 bis 1,1000 pendeln wird, so die Oberbank. (06.07.2017/alc/a/a)

