Sie zählt zu den ganz großen britischen Schauspielerinnen und wird seit Jahren mit internationalen Preisen überhäuft: Helen Mirren. Das Erste zeigt die Dame Commander of the British Empire, die am 26. Juli ihren 72. Geburtstag feiert, in den beiden nächsten "SommerKino"-TV-Premieren als starke Frau mit unbeugsamem Willen: In "Madame Mallory und der Duft von Curry" sorgen die Rivalitäten zwischen einer Grande Dame und einem Patriarchen - ebenfalls grandios gespielt von der indischen Schauspiellegende Om Puri - für reichlich Würze. Inszeniert wurde das moderne Märchen über Völkerverständigung von Lasse Hallström ("Chocolat"). Im Kunstraub-Drama "Die Frau aus Gold" kämpft Helen Mirren dann unter der Regie von Simon Curtis ("My Week with Marilyn") als Maria Altmann um ihr Erbe, ein Portrait ihrer Tante: das auch als "österreichische Mona Lisa" bekannte, in aller Welt berühmte Gustav-Klimt-Gemälde "Die Goldene Adele" - und um unbezahlbare Erinnerungen. Eingerahmt wird sie in diesem David-gegen-Goliath-Duell von Ryan Reynolds und Daniel Brühl.



Die Sendetermine:



10. Juli 2017, 20:15 Uhr



"Madame Mallory und der Duft von Curry"



12. Juli 2017, 20:15 Uhr



"Die Frau in Gold"



"Die Frau in Gold" wird am Sonntag, 16. Juli um 20:15 Uhr noch einmal auf ONE ausgestrahlt.



