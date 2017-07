Am Mittwoch führte die Adidas-Aktie den DAX mit einem sehr deutlichen Plus an. Ein positiver Analystenkommentar hat den Wert beflügelt. Auch Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR findet nur lobende Worte für den Konzern. Was dem Konzern in Zukunft zu weiteren Zugewinnen verhelfen könnte, erfahren Sie hier... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Paypal, Visa, Mastercard, Ingenico, Walt Disney, Hasbro und Zalando. Das komplette Interview finden Sie hier.