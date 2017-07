Das Wertpapier des Konsumgüterherstellers Henkel hat im Juni sein favorisiertes Kursziel bis auf 10 Cent abgearbeitet und ist anschließend in eine Korrektur übergegangen - aktuell befindet sich der Wert in seiner finalen Abwärtsbewegung zurück zum EMA 200, der aber hervorragende Handels-Chancen eröffnet.

Zwischen 2009 und grob Anfang 2014 hielt sich die Aktie der Henkel-Gruppe noch in einem intakten Aufwärtstrend auf, von da an nahm die Aufwärtsdynamik jedoch spürbar ab. Dennoch gelang es Marktteilnehmern wie bereits in der charttechnischen Besprechung vom 23. Februar 2017: "Henkel: Bringen Zahlen jetzt den Durchbruch?" favorisiert bis auf zehn Cent auf ein Verlaufshoch von 129,90 Euro vor wenigen Wochen aufwärts zu drücken. An dieser Stelle wurde anschließend eine nicht unerwartete Korrekturbewegung eingeleitet, die sich bisher in einer dreiteiligen Abwärtsbewegung präsentiert hat. Der heutige Rückfall unter die aktuellen Wochentiefs hat nun die dritte Verkaufswelle ausgelöst, die auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...