Der Nordkorea-Konflikt lässt Anleger am Donnerstag nicht los und könnte der Wall Street zum Handelsauftakt Abschläge bescheren. Als Auslöser führen Händler Aussagen von US-Präsident Donald Trump gegen Nordkorea ins Feld. Dieser sagte in Warschau, man werde dem Land "sehr stark" antworten. Kommentare wie diese weckten Sorgen über eine weitere Eskalation, heißt es mit Blick auf den jüngsten Raketentest des nordkoreanischen Regimes. Allerdings stellten auch die steigenden Renditen am Rentenmarkt eine Belastung für Aktien dar. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt hin.

Zwar hatten Anleger am Vorabend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank mit großer Gelassenheit aufgenommen, gleichwohl verstärkt sich am Donnerstag die Interpretation, die Federal Reserve werde in absehbarer Zeit mit dem Eindampfen ihrer überfrachteten Bilanz beginnen. Einige Währungshüter der Fed hatten gemäß Protokoll argumentiert, die Fed sei ausreichend vorbereitet, um bald mit dem Bilanzabbau zu beginnen. Der Prozess könne in einigen Monaten starten, die Öffentlichkeit sei bereits darauf vorbereitet. "Das gestrige Fed-Protokoll der Juni-Sitzung bestätigte mehr oder weniger die Markterwartungen", heißt es bei den Analysten der Commerzbank.

Eine Bilanzverkleinerung könnte bereits vor dem nächsten Zinsschritt erfolgen. Die aus den Terminkursen der Fed Funds Futures abgeleitete Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September liegt derweil bei lediglich 22 Prozent. Für den Dezember-Termin beträgt die Wahrscheinlichkeit knapp 60 Prozent, dass die Leitzinsen angehoben werden.

July 06, 2017 06:22 ET (10:22 GMT)

