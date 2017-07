Zürich - Frohe Kunde für Fussballfans in der Schweiz: Die Schweizer Sender SRF, RTS und RSI zeigen auch künftig Spiele der Champions League und der Europa League live und in allen Sprachregionen der Schweiz im Free-TV. Ab der Saison 2018/2019 werden die SRG-Sender an 31 Abenden pro Europacup-Saison entsprechende Begegnungen übertragen. Die Fortsetzung der Vereinbarung gilt bis zur Saison 2020/2021.

In der Königsklasse, der Uefa Champions League, dürfen SRF, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...