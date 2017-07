Umsätze des Mitgliedsprogramms um 57 % gestiegen, die Kundenbindungsrate erreicht 91 %

LONDON, 5. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem Erreichen einer globalen Dimension mit der Fertigstellung seines Investitionsplans meldet VistaJet ein weiteres Quartal mit Rekordzuwachs.

Für den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni:

+51 % mehr Flugstunden gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres

Umsätze aus dem Mitgliedsprogramm machen 63 % der Gesamterträge aus (im Vorquartal waren es 55 %)

durchschnittliche Flugzeugauslastung 11 % mehr als im Vorquartal

Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni:

marktführende Kundenbindungsrate von 91 %

Steigerung der Umsätze des Mitgliedsprogramms um 57 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr - über alle Regionen hinweg

Die starke Dynamik wird sich im 3. Quartal, historisch der verkehrsreichsten Zeit für VistaJet, fortsetzen

VistaJet gewinnt im ersten Halbjahr 2017 in allen Regionen rund um den Globus weiterhin Marktanteile, indem das Unternehmen den traditionellen Markt für geschäftliche Flugreisen durch sein branchenführendes Angebot durcheinanderwirbelt, was neben seinem einzigartigen Geschäftsmodell den Ruf des Unternehmens im Hinblick auf seinen unnachgiebigen Fokus auf eine unvergleichliche Kundenerfahrung stärkt.

Das Mitgliedsprogramm von VistaJet sorgte für 63 % der Erträge im 2. Quartal. Das Wachstum hat sich weiter beschleunigt, da immer mehr Großkonzerne und vermögende Privatpersonen die Vorteile der Asset-Free-Lösung des Programms zu schätzen wissen. 37 % der im ersten Halbjahr verkauften neuen Stunden wurden aus Add-Ons generiert. Im gleichen Zeitraum des Vorjahrs waren es nur 16 %. Die Nachfrage wird weiterhin von der jüngsten Abschaffung der Positionierungsgebühren von VistaJet angekurbelt. Dies ist ein revolutionäres neues Angebot, das durch seine branchenführenden Technologieinvestitionen und weltweit verfügbare Flugzeuge ermöglicht wird und das Engagement für eine transparente Preisgestaltung weiter unterstreicht.

Das Unternehmen hat auch zur Sicherung seiner zukünftigen Umsätze seine ohnehin hohe Kundenbindungsrate auf 91 % erhöht. Die Verlängerungsstunden haben sich in der ersten Jahreshälfte verdreifacht, denn die Anzahl der neuen Kunden hat sich infolge von VistaJets Fokus auf einzigartige Kundenvorteile um 61 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres erhöht. VistaJet hat 6.000 neue Jahresabonnementstunden im ersten Halbjahr 2017 verkauft.

Der US-amerikanische Markt bietet weiterhin ein bedeutendes Wachstumspotenzial für das Unternehmen. 59 % der Kunden in dieser Region, die im Vorjahr Stunden kauften, haben seitdem Stunden hinzugefügt und es wird erwartet, dass im Laufe des Jahres immer mehr Flugstunden hinzukommen, wenn immer mehr Kunden die Vorteile des einzigartigen Angebots von VistaJet erkennen. Die wachsende Durchdringung von VistaJet in den größten Markt der Welt für Geschäftsflüge wird durch positive Rückmeldungen seiner neuen Kunden angekurbelt. Dabei empfehlen viele Kunden VistaJet aufgrund des hervorragenden Service und des bahnbrechenden Angebots weiter.

In den reiferen Märkten gewinnt VistaJet weiterhin Marktanteile, was die Position als Anbieter erster Wahl für expandierende multinationale Unternehmen verfestigt. Die Nachfrage in Europa profitiert weiter von der allgemeinen Verbesserung der Konjunktur. Zudem wollen immer mehr Unternehmen Möglichkeiten für Investitionen auf der ganzen Welt erkunden.

Dies ist eine spannende neue Zeit des Kundenwachstums für das Unternehmen. Mit einer Flotte von mehr als 70 identischen Flugzeugen im vollständigen Besitz von VistaJet und einer umfassenden stabilen Kostenbasis profitiert das Unternehmen von den Vorteilen der strategischen Investitionen der vergangenen Jahre und ist zudem noch in der Lage, mit seiner bestehenden Flotte die Umsätze nahezu verdoppeln zu können.

Der Vorsitzende und Gründer Thomas Flohr sagte: "Wir haben in den letzten 13 Jahren eine erstklassige Flugzeugflotte aufgebaut und ein unübertroffenes globales Angebot entwickelt. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für ihre harte Arbeit und ihr Engagement für unsere Kunden bedanken. Unsere beeindruckende Leistung ist der Beweis dafür, dass die Kunden unser einzigartiges Modell angenommen haben. Wir freuen uns darauf, weiterhin den Markt für Geschäftsflüge durcheinanderzuwirbeln, um unseren Kunden eine echte, kompromisslose Alternative zum Besitz eines eigenen Flugzeugs anzubieten."

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Luftfahrtunternehmen. Mit seiner Flotte von silber-roten Businessjets fliegt VistaJet für Unternehmen, staatliche Behörden und Privatkunden in 187 Länder. Das von Thomas Flohr 2004 gegründete Unternehmen leistete mit einem innovativen Geschäftsmodell Pionierarbeit, bei dem Kunden nur für die Stunden zahlen, die sie fliegen, ohne die Verantwortung und die Vermögensrisiken tragen zu müssen, die sich aus dem Besitz eines Flugzeugs ergeben. Mit dem Premium-Service bietet VistaJet seinen Kunden ein maßgeschneidertes Flugstundenabonnement für die weltweite Flotte des Unternehmens aus Mittel- und Langstreckenjets an, mit denen sie jederzeit überall hinfliegen können.

Weitere Informationen und Neuigkeiten zu VistaJet stehen unter vistajet.com (http://www.vistajet.com/) zur Verfügung.

