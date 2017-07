Lauda-Königshofen - Volkswagen-Aktie: EMA 50 im Visier - Chartanalyse Das Wertpapier von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) tendiert seit den Crash-Tiefs aus Oktober 2015 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und konnte sich bislang auf ein Verlaufshoch in 2017 bei 156,55 Euro hochschrauben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

