Ehningen - Leerverkäufer WorldQuant, LLC erhöht Shortposition in Bertrandt-Aktien wieder: Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) weiter gesteigert. Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 03.07.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,65% auf 0,70% der Bertrandt AG-Aktien angehoben.

