FMW-Redaktion

Ja was ist denn da los? Wir haben uns doch so schön daran gewöhnt, dass die Märkte nur in eine Richtung laufen, also nach oben. Natürlich wegen der starken deutschen Konjunktur und so. Is klar. Dabei hat der Dax inzwischen mit der deutschen Konjunktur etwa so viel zu tun wie Erdogan mit der Meinungsfreiheit - oder Trump mit Rationalität. Also nichts..

Viel entscheidender als so lästige Dinge wie Fundamentaldaten aber ist für die Märkte das segensreiche Schaffen der Notenbanken, sprich deren Versuch, die Wirtschaft, vor allem aber die Finanzmärkte von alternden und schrumpfenden Gesellschaften irgendwie in dem Modus zu halten "wir wachsen weiter". Dabei schrumpfen wir - aber das will ja keiner, weil wir uns an die neokapitalsitische Wachstumsideologie klammern, ...

