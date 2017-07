Auf der PackExpo präsentiert die Gerhard Schubert GmbH mit dem Flowmodul ein Schlauchbeutelaggregat, das nahtlos innerhalb der TLM-Anlagen integriert ist. Das Flowmodul ermöglicht es, Lebensmittel-, Süßwaren- oder Pharmaartikel hochflexibel und platzsparend in Schlauchbeutel zu verpacken. Bilderkennung für die Qualitätskontrolle, Pick- und-Place-Roboter und das Verpacken in Schlauchbeutel verschmelzen mit dem Flowmodul zu einem kompakten und vielseitigen System. Die Bedienung der gesamten Anlage über nur ein Steuerungsmodul ist einfach. Insgesamt erzielt die Technologie beim Verpacken von unterschiedlichsten Produkten neue Bestleistungen im Hinblick auf Platzbedarf, Umstellzeiten und Produktvielfalt. In Las Vegas zeigt Schubert eine Pickerlinie mit fünf F4-Robotern, die Kekse in das Produktzuführsystem eines Flowmoduls legen und in Schlauchbeutel verpackt.

Digitalisierung zum Nutzen der Kunden

Ein weiterer Ausstellungsschwerpunkt liegt auf der Digitalisierung. Im diesem Zusammenhang präsentiert der Marktführer bei digitalen Verpackungsmaschinen seine webbasierte Plattform Grips.world, die unter einer einzigen Bedienoberfläche langfristig alle wichtigen Funktionen ...

