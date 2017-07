Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt am Wörthersee (pta016/06.07.2017/12:35) - Die HETA ASSET RESOLUTION AG gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat am Donnerstag, dem 06.07.2017 einen aktualisierten Finanzplan zum Abbauplan 2017 genehmigt hat. Im Vergleich zum Abbauplan 2016 wird im vorliegenden Finanzplan mit einer höheren Recovery Rate (EUR 9,6 Mrd. statt EUR 8,8 Mrd.) gerechnet. Darüber hinaus wird nun auch eine höhere Abbaugeschwindigkeit erwartet. Ende 2018 sollen bereits bis zu 95% der Bilanzsumme abgebaut sein anstatt wie bisher erwartet 78%. Ende 2020 wird im Plan erstmalig ein vollständiger Abbau der Bilanzsumme unterstellt, so dass kein Restportfolio mehr verbleibt (bisher EUR 1,1 Mrd.).



Des Weiteren wurden im vorliegenden Finanzplan zum Abbauplan 2017 die Effekte aus dem Vorstellungsbescheid II der FMA, sowie der am 30.06.2017 beschlossenen Zwischenverteilung berücksichtigt.



Details können der heute veröffentlichten Gläubigerinformation entnommen werden, welche auf der Website der HETA ASSET RESOLUTION AG unter http://www.heta-asset-resolution.com/de/content/investoren-information-2017 abrufbar ist.



Ebenso beschlossen wurde die Bestellung von Mag. Alexander Tscherteu zum Vorstandssprecher und Mitglied des Vorstandes sowie von Mag. Martin Handrich zum Mitglied des Vorstandes. Die Bestellung wird mit 01.09.2017 wirksam und erfolgt auf drei Jahre.



Der bisherige Vorstandsvorsitzende der HETA ASSET RESOLUTION AG, Wirt.-Ing. Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath, scheidet auf eigenen Wunsch per 31.08.2017 aus dem Vorstand aus. Mag. Arnold Schiefer bleibt weiterhin Vorstandsmitglied der HETA ASSET RESOLUTION AG.



