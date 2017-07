Unterföhring (ots) -



Warum sind Glasflaschen am unteren Rand geriffelt? Was wiegt eine Wolke? Und bekommen Mücken einen Schwips, wenn sie einen Betrunkenen stechen? In der neuen ProSieben-Wissensshow "Noch Fragen? Die Antwortshow" geht "Mr. Galileo" Aiman Abdallah spannenden Alltagsfragen auf den Grund. Unterstützung im Studio bekommt er dabei von Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld. Und von sieben Prominenten, die sich im Vorfeld bestmöglich zu sieben Themengebieten vorbereitet haben. Außerdem mit dabei: Expertin Frau Dr. Angela Halfar. Sie kann die Hintergründe und die Zusammenhänge ganz genau erklären. So bleibt keine Frage offen. "Noch Fragen? Die Antwortshow", am Donnerstag, 13. Juli 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Haben die prominenten Gäste die Antwort auf Lager? Wie fleißig haben sie gelernt? In "Noch Fragen? Die Antwortshow" wird es sich zeigen. Und sie lassen ihre Köpfe rauchen: Esther Schweins (Schauspielerin), Thomas Heinze (Schauspieler), Elena Carrière (Model), Antoine Monot, Jr. (Schauspieler), Ingmar Stadelmann (Comedian), Jana Pallaske (Schauspielerin) und Tim Bendzko (Sänger)



Beantwortet werden die verschiedenen Fragen in Einspielern sowie in großen und kleinen Experimenten im Studio.



