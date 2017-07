Der Stuttgarter Autobauer freut sich über steigende Absatzzahlen. Insbesondere das große Interesse an Mercedes-Fahrzeugen in China begünstigte die Entwicklung - das Land ist der wichtigste Einzelmarkt für den Konzern.

Die anhaltend hohe Nachfrage in China und die neue E-Klasse haben den Pkw-Absatz von Daimler im Juni auf ein neues Rekordhoch geschraubt. Der Autobauer lieferte im vergangenen Monat gut 209.000 Fahrzeuge aus, ein Plus von rund elf Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, lag der Absatz im ...

