Baltimore - Nach der deutlichen Beschleunigung des globalen Wirtschaftswachstums in der zweiten Jahreshälfte von 2016 ist das Wachstum in diesem Jahr eher moderat, so Alan Levenson, US-Chefvolkswirt bei T. Rowe Price.Steigende Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in Syrien seien ernst zu nehmende Störfaktoren, die den grundsätzlich positiven Trend beeinträchtigen könnten. Weiterhin könne laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) die Straffung der Geldpolitik das weltweite Wachstum bremsen. Hinzu komme, dass Chinas Regulierungsabsichten die Konjunktur möglicherweise dämpfen würden - zugleich sei die Regierung darum bemüht, eine Kreditverknappung zu vermeiden.

