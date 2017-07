Baden-Baden (ots) -



Die Gesundheitsbranche lässt sich immer wieder neue Trends einfallen, täglich wächst der begeisterte Kundenstamm. Was der aktuelle Lifestyle-Trendbringt, untersucht "betrifft: Körper entschlacken mit Detox - Wie gesund ist das?" am Mittwoch, 12. Juli 2017, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Autorin Bärbel Merseburger-Sill nimmt darin "Detox"-Kuren und -Mittel genauer unter die Lupe.



Selbstversuch in der Detox-Branche



Tausende von Menschen, von jung bis alt, entschlacken und entgiften ihren Körper. Jahr für Jahr werden verschiedenste Kuren und Diäten gemacht. Filmautorin Bärbel Merseburger-Sill lässt für die Dokumentation "betrifft: Körper entschlacken mit Detox - Wie gesund ist das?" die Kassenschlager untersuchen und testet Anwendungen zur Entschlackung. Hierfür macht sie Detox-Yoga, trinkt die begehrtesten Detox-Tees und -Säfte, trifft den Hersteller des Bestsellers "Meine Base"-Badesalzes Peter Jentschura und bucht "Exklusive Detox-Tage" an der Ostsee. Die vielversprechendsten Angebote nimmt die Reporterin im Selbstversuch unter die Lupe, darunter die "F. X. Mayr-Kur" in einem der besten Gesundheitsheitsresorts in Europa. Wie gesund sind diese Mittel und Kuren tatsächlich? Halten sie, was sie versprechen? Gibt es überhaupt "Schlacken" in unserem Körper? Über ihre Erfahrungen, über neue Studien und die Ergebnisse ihrer Recherchen spricht die Reporterin mit Anbietern, Ärzten und Wissenschaftlern.



"betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche



Die SWR Dokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themen gesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. Die Erzählhaltung bezieht den Zuschauer in die Entstehung des Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und ein anderer nicht. Auch Recherche-Pfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen Geschichten Einzelner.



Sendetermin im SWR Fernsehen



"betrifft: Körper entschlacken mit Detox - Wie gesund ist das?" am Mittwoch, 12. Juli 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



