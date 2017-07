Wer Chef werden möchte, muss nicht die ganze Zeit die Ellenbogen ausfahren. Vielmehr können ein zu großes Ego und der unbedingte Wille zum Erfolg der Karriere eher schaden. Wie es richtig geht.

Mark Zuckerberg ist heute einer der reichsten Menschen der Welt. Auf dem Weg dorthin halfen ihm Zielstrebigkeit und der Willens zum Erfolg -aber auch die Bereitschaft, alte Freunde zu vergraulen. So soll der Internetmilliardär die Idee für Facebook von seinen ehemaligen Kommilitonen Cameron und Tyler Winklevoss sowie Divya Narendra geklaut haben. Die drei verklagten ihn schon kurz nach der Gründung des sozialen Netzwerks. Doch davon ließ sich Zuckerberg nicht aufhalten. Jahre später einigte er sich mit ihnen auf einen Vergleich und zahlte mehrere Millionen Dollar.

Wer hoch hinaus will, muss die Ellenbogen ausfahren können. Über Jahre war das eine Art gesellschaftlicher Konsens. Wer nett ist, wird im Zweifel über den Tisch gezogen. Der Glaube, dass Menschen immer auch irgendwie "Arschloch" sein müssen, um aufzusteigen, hält sich hartnäckig. Dabei dürften die wenigstens Chefs einer abgeschwächten Version von Frank Underwood, dem skrupellosen Politiker des Netflix-Dramas "House of Cards", entsprechen.Der amerikanische Bestsellerautor und ehemalige Marketing-Direktor von American Apparel, Ryan Holiday, hält wenig von der Behauptung, dass wer Karriere machen möchte vor allem, egoistisch und auf die Durchsetzung der eigenen Interessen bedacht sein muss. Im Gegenteil hält er diese Annahme für einen der "irreführendsten und destruktivsten Mythen der westlichen Kultur". Ein großes Ego ist einer seiner Sicht eher hinderlich beim beruflichen Aufstieg. Dafür benennt er in einem Beitrag für das amerikanische Online-Portal "99u" zwei Gründe.

Erstens verhindere ein stark ausgeprägtes Ego, die Welt um uns herum richtig wahrzunehmen und mit ihr in Kontakt zu treten. Wer sich nur auf sich selbst konzentriert verpasse die Möglichkeit von anderen zu lernen und die eigene Kreativität zu beflügeln. Außerdem führe das Ego zu einem Mangel an Empathie, der es schwierig mache, Mitarbeiter vom eigenen Führungsstil und den Entscheidungen zu überzeugen.

Zusätzlich behindere die starke Fokussierung auf die eigene Person, den Aufbau eines Netzwerks, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...