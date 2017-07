Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat kurz vor Beginn des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) erneut die Bedeutung freien Handels unterstrichen und ein Festhalten am Pariser Klimaschutzabkommen bekräftigt. "Wir sind uns einig, dass wir die multilateralen Beziehungen stärken wollen durch den G20-Gipfel, dass wir eine offene Gesellschaft brauchen, offene Handelsströme insbesondere", erklärte Merkel bei einem Statement mit dem singapurischen Premierminister Lee Hsien Loong in Berlin. "Wir unterstützen auch die Umsetzung des Pariser Abkommens", sagte die Kanzlerin.

Merkel hatte vor einer Woche in einer Regierungserklärung als Ziel ausgegeben, "dass vom G20-Gipfel ein deutliches Signal für freie Märkte und gegen Abschottung ausgeht", und die auf Handelsprotektionismus gerichtete Politik von US-Präsident Donald Trump scharf angegriffen. Sie hatte auch ein Festhalten am Pariser Abkommen betont, aus dem Trump ausgestiegen ist, und angekündigt, sie werde den Dissens mit dem US-Präsidenten bei dem Gipfeltreffen "nicht übertünchen". Ein erstes Gespräch von Merkel und Trump soll es Donnerstagabend in Hamburg geben.

Kooperation mit Singapur soll ausgebaut werden

Singapur, das zu dem am Freitag in Hamburg beginnenden Gipfeltreffen als Gast geladen ist, habe selber viel Erfolg damit gehabt, sich zu öffnen und "den neuen technologischen Entwicklungen zu stellen", betonte Merkel. Es sei "von großer Bedeutung, dass bei G20 eben nicht nur die Großen am Tisch sitzen, sondern dass wir auch die Vertreter der Länder hören, die kleiner sind". Sie spielten eine genauso wichtige Rolle.

Deutschland führe mit Singapur einen offenen außen- und sicherheitspolitischen Dialog, herausragende Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und eine sehr intensive Forschungszusammenarbeit, sagte die Kanzlerin. In Zukunft werde man weitere Felder in die Kooperation aufnehmen können. Merkel nannte die Cybersicherheit, industrielle Fertigung in Zeiten der Digitalisierung, Energiewende und nachhaltige Energieversorgung und "das Thema Konnektivität".

Lee sagte, neben der "Industrie 4.0" und der Zusammenarbeit von Finanztechnologieunternehmen gehöre "auch der Sportbereich" dazu. "Wir beide fühlen uns einem offenen Welthandelssystem, Rechtsstaatlichkeit und nachhaltiger Entwicklung zutiefst verpflichtet", unterstützte er Merkels Aussagen. Er hoffe auf eine verstärktes Engagement der G20 und der weiteren Mitglieder der Vereinten Nationen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 06:49 ET (10:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.