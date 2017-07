Lübeck (ots) -



Qualitypool hat seine Angebotspalette und Serviceleistungen um das Deutsche Edelmetallhaus, WeltSparen und Youvestor erweitert. In den vergangenen Monaten gewann der Vertriebsunterstützer diese drei Kooperationspartner im Bereich Geldanlage für seine angebundenen Makler hinzu. Dabei berücksichtigte Qualitypool direkt die Anregungen seiner Vertriebspartner.



"Um sicherzustellen, dass die neuen Angebote und Services direkt auf die Bedürfnisse unserer Makler abzielen, haben wir bei der Auswahl ihre Wünsche miteinbezogen", erläutert Simon Bühl, Leiter Versicherung & Vorsorge bei der Qualitypool GmbH. "Die Kooperationen stellen die Weichen dafür, dass unsere Makler ihren Kunden bestmögliche Angebote in verschiedenen Teilbereichen zur Verfügung stellen können. Neben einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir auf eine intuitive Bedienbarkeit geachtet."



Das erweiterte Angebot gilt automatisch für alle an das Modul Versicherung angebundenen Makler. Diejenigen, die bisher nur an das Modul Finanzierung angeschlossen sind, können sich kurzfristig einen Zugang zum Versicherungsmodul freischalten lassen und so ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten zusätzliche Beratungsleistungen anbieten.



Die hinzugekommenen Kooperationspartner im Überblick:



Das Deutsche Edelmetallhaus machte den Anfang: Die Kunden von Qualitypool-Maklern können mithilfe des Anbieters ohne Gebühren und Laufzeitbindung in Edelmetalle und Diamanten investieren. Das Deutsche Edelmetallhaus bietet neben einer großen Vielfalt an weltweit anerkannten und zertifizierten Gold-, Silber-, Platin- und Rhodium-Barren auch Anlagediamanten zum Aufbau einer soliden Vermögenssicherung.



Dank der Kooperation mit WeltSparen können Qualitypool-Vertriebspartner ihren Kunden Sparprodukte mit überdurchschnittlich hohen Zinsen anbieten. WeltSparen greift auf über 140 Produkte von mehr als 30 europäischen Partnerbanken zurück. Die Anlagen sind durch den jeweiligen nationalen Einlagensicherungsfonds bis zu 100.000 Euro je Kunde und Bank abgesichert. Für die Vermittlung ist keine §34i-Genehmigung erforderlich. Seit kurzem können die Makler eine optimierte Version des Abschlussprozesses von WeltSparen nutzen.



Mit youvestor können an Qualitypool angebundene Makler ihren Kunden professionell gemanagte Strategielösungen auf Fondsbasis an die Hand geben. Die fünf Strategien bieten Nutzern von youvestor ein umfassendes Leistungspaket: Neben der bankenunabhängigen Auswahl der jeweils zehn besten Fonds Deutschlands und deren permanenter Qualitätssicherung findet auf täglicher Basis eine Überwachung jedes einzelnen Fonds mit definierten Absicherungsschwellen statt. So erhält der Kunde ein umfassendes Servicepaket mit höchster Qualität und Sicherheit.



"Um es gleich klarzustellen: Dies ist nur ein aktueller Überblick", ergänzt Simon Bühl die weiteren Pläne von Qualitypool. "Noch im laufenden Jahr schließen wir in sämtlichen Teilbereichen von Versicherung & Vorsorge weitere Kooperationen ab, um unseren Vertriebspartnern ein optimales Leistungsspektrum für eine qualitativ hochwertige Kundenberatung anzubieten. In Kürze werden wir neue Partner im Bereich Versicherungen bekannt geben."



