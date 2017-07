Berlin (ots) - Briefe und Rechnungen bequem am Smartphone lesen, sortieren und sicher archivieren - egal wo man sich gerade befindet: Das Berliner Start-up Digitalkasten (www.digitalkasten.de) revolutioniert die Bearbeitung der täglichen Post. Ab jetzt kann jeder, zu jeder Zeit auf seinen digitalen Briefkasten zugreifen. Digitalkasten bietet eine neue, schnelle, sichere und nutzerfreundliche Fullservice-Lösung, die bereits 1.000 Kunden einsetzen: Zunächst erstellt das Start-Up einen Nachsendeantrag für den Kunden. Dessen tägliche Post wird an das Partner-Scanzentrum von Digitalkasten geschickt, vollautomatisch, ohne menschliches Zutun eingescannt und dem Kunden am gleichen Tag bis 15:00 Uhr als PDF zur Verfügung gestellt. Per Web- oder Mobile-App (iOS oder Android) bzw. per Mail kann er bequem von überall aus darauf zugreifen und seine Post lesen, sortieren und archivieren. Wer möchte, kann sie sich anschließend auch nach Hause schicken, im Scanzentrum archivieren oder vernichten lassen.



"Wir wollen die moderne Arbeitswelt ein Stück weit komfortabler machen: Menschen sollen ihre Post überall auf der Welt und in jeder gewünschten Situation empfangen, sortieren und archivieren können, digital und bequem", sagt Leo Laun, Gründer und CEO von Digitalkasten.



Die Digitalkasten-Kunden profitieren von einem transparenten Preissystem, das für jeden Bedarf das passende Angebot bereithält. Besonders attraktiv: Mit einer Flatrate für Privatkunden in Höhe von 20 Euro pro Monat (zzgl. 25 Euro Einrichtungsgebühr) ist Digitalkasten der mit Abstand günstigste Anbieter am Markt. Damit können beliebig viele Briefe pro Monat digitalisiert werden.



Das Briefgeheimnis ist jederzeit gewahrt: Digitalkasten nutzt ein ISO-zertifiziertes Partner-Scancenter, das die Post automatisiert öffnet, scannt und digital ablegt. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, ist das Partner-Scancenter nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Das Scancenter wurde zudem durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geprüft.



