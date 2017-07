Baden-Baden (ots) -



Wäre heute Stichtag für die Jahrescharts 2017, ginge #1 an...



media control ermittelt in den sechs Entertainment-Kategorien (Buch, Musik, TV, Kino, Video & Social Media) die Sieger der ersten Jahreshälfte 2017:



Buch Halbjahres-Charts



"Halbjahressieger" 2017 darf sich dieses Jahr der Bestsellerautor Sebastian Fitzek nennen. Sein Krimi "AchtNacht" ist das meistverkaufte aller Bücher der gesamten ersten Jahreshälfte. Fitzeks Buch, welches im März diesen Jahres im Knaur Taschenbuch Verlag erschien, führt das Gesamtranking auf ganzer Linie an (Hardcover und Taschenbuch / Warengruppenübergreifend).



Das Halbjahresranking wird auf Grundlage des media control Handelspanels (MC Metis) ermittelt, welches mit über 4.200 Verkaufsstellen gegenwärtig das aussagekräftigste Handelspanel im deutschsprachigen Buchmarkt darstellt.



Musik Halbjahres-Charts



Album:



Helene Fischer liefert mit gleichnamigen Album das erfolgreichste im Gesamtranking der ersten Jahreshälfte. Im laufenden Jahr 2017 schaffte es kein anderer Künstler höhere Stückzahlen abzusetzen. Sollte der Erfolg bis zum Ende des Jahres anhalten, wäre Helene Fischer die erste Künstlerin überhaupt, der es gelingen würde zum dritten Mal das erfolgreichste Album des Jahres zu stellen, denn: 2013 & 2014 führte Sie bereits mit ihrem Album "Farbenspiel". Neben Helene Fischer gibt es mit #8 noch ein zweites Album im Halbjahresranking aus dem Genre des Schlagers: "Jetzt geht's richtig los!" vom Trio Klubbb3, in dem ihr Freund Florian Silbereisen mitwirkt.



Song:



Ed Sheeran stellt mit "Shape Of You" den erfolgreichsten Song des ersten Halbjahres. Das Album "÷" auf dem der Song vertreten ist, ist bisher mit 6 Wochen das am längsten notierte #1-Album des Jahres und sichert sich damit auch #2 in den Album Halbjahres-Charts. Dem nicht genug - sein Song "Castle On The Hill" rangiert auf #5 - somit stellt Ed Sheeran gleich zwei Songs in den Top 5 der Halbjahres-Charts. Er schaffte es sogar in Chartwoche 10 alle Songs seines Albums in der Top 100 zu platzieren. Er ist der erste Musikkünstler überhaupt, dem dies gelingt.



TV:



Im aktuellen TV-Halbjahresranking rangiert dieses Jahr eine Serie auf #1: Das Duo Thiel & Boerne ermittelte beim "Tatort: Fangschuss" am 02. April vor 14,57 Millionen Zuschauern (ab drei Jahre) und erzielte 39,1% Marktanteil für das Erste.



Kino



"Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" kommt im Halbjahresranking der Offiziellen Deutschen Kinocharts von media control zum Höhepunkt! Mit über 3,4 Mio. Gesamtbesuchern führt der Erotikfilm die Kino-Hitliste an. Zum Startwochenende im Februar strömten knapp 850.000 Besucher in die deutschen Kinos - Nur "Fast & Furious 8" konnte dies bisher toppen (1,14 Millionen).



Blu Ray



media control erfasst die Umsätze der DVD & Blu-ray-Verkäufe des deutschen Buch- und Einzelhandels. Disneys 'Rogue One - A Star Wars Story' erzielt im Halbjahresranking galaktische Verkaufszahlen - #1 als meistverkaufte Blu Ray für den Science Fiction-Film.



Social Media Halbjahres-Charts



Social Media King: Bonez MC erfolgreichster Deutscher im Social Web!



Über die drei wichtigsten Social Media-Plattformen hinweg (Facebook, Instagram, Twitter) generiert der Rapper die mit Abstand meisten Interkationen* aller deutschen Künstler in den Musikcharts. Allein auf dem Instagram-Account von Bonez MC registrierte media control bereits über 40 Mio. (!) "likes" in der ersten Jahreshälfte 2017.



*Interaktion = Summe aller Likes, Reactions, Shares, Comments, Retweets & Mentions auf Facebook/ Instagramm/Twitter. Die Offiziellen Social Media Charts von media control zeigen das Ranking aller Musikkünstler nach Fan- und Interaktionsperformances, basierend auf Nutzerdaten (public) von Facebook, Instagram und Twitter.



Gemeinsam mit Raf Camora liefert er mit "Palmen aus Plastik" (#16) das erfolgreichste Hip Hop Album und außerdem auch den erfolgreichsten Rapsong ("Ohne mein Team", #49) im Musik-Ranking der gesamten ersten Jahreshälfte!



Erhalten Sie die ausführlichen Hitlisten in gesamter Länge - sprechen Sie uns gerne an.



