Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen haben am Donnerstagmittag kräftig ins Minus gedreht. Belastend wirkt der sich fortsetzende Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist über die psychologisch wichtige 0,5-Prozenthürde gestiegen und liegt bei aktuell 0,53 Prozent. Der Weg in Richtung 0,75 Prozent scheine nun frei, heißt es im Handel. Insbesondere die Schnelligkeit des Zinsanstiegs verursacht Anlegern Kopfzerbrechen. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll setzt derweil keine größeren Akzente am Markt.

Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 12.371 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,9 Prozent auf 3.448 Zähler nach unten. Auch die politischen Risiken rund um Nordkorea drücken auf die Stimmung. Nach dem Test einer Interkontinentalrakete hat US-Präsident Donald Trump dem Land mit Konsequenzen gedroht. Die Antwort werde "sehr stark" ausfallen. Ein möglicher Militärschlag hätte massive Auswirkungen auf die gesamte asiatische Region.

Das Fed-Protokoll lieferte keinen konkreten Fahrplan für ein Herunterfahren der Notenbankbilanz. "Das Fed-Protokoll war heiß erwartet worden und liefert jetzt keine klaren Vorgaben", sagt ein Händler. Die US-Notenbank habe sich gespalten gezeigt über das Tempo künftiger Zinsschritte und der Reduzierung der Notenbankbilanz. Entsprechend hätten die Devisenmärkte zwischenzeitliche Ansätze einer Dollar-Stärke wieder zurückgenommen. Der Euro notiert am Mittag leicht fester bei 1,1365 Dollar.

"Die FOMC-Minutes der Juni-Sitzung haben im Großen und Ganzen die Markterwartung bestätigt und den Dollar dementsprechend kalt gelassen", so die Devisenstrategen der Commerzbank. Zwar bleibe das Ergebnis der Juni-Sitzung, dass die Zinserwartungen des Offenmarktausschusses insbesondere für das kommende Jahr deutlich optimistischer als die des Marktes sind. Doch spiegele sich im Sitzungsprotokoll eine große Unsicherheit innerhalb des Offenmarktausschusses wider, weshalb der Markt keinen Anlass sehe, auf eine selbstbewusster voranschreitende Fed zu setzen.

Finanzinvestor könnte bei Commerzbank einsteigen

Die Aktie der Commerzbank ist mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent der größte Gewinner im DAX. Als Kurstreiber machen Händler einen Kreisebericht von Bloomberg aus, wonach der Finanzinvestor Cerberus erwäge, einen Minderheitsanteil von 2 Prozent an der Bank zu erwerben. "Gut auch für alle anderen Banken in der Branche wie die Deutsche ist die Begründung", sagt ein Händler. Cerberus wolle wegen sich verbessernden Aussichten der Bankenbranche in Europa einsteigen. Deutsche Bank gewinnen 0,7 Prozent.

Das DAX-Schlusslicht stellt die Aktie von Prosiebensat.1, die 4,2 Prozent verliert. JP Morgan (JPM) stellt mit Blick auf die Senderkette fest, dass sich im zweiten Quartal die Fernsehwerbetrends weiter verschlechtert hätten, vor allem in Deutschland und in Spanien. Hierbei handele es sich um eine neue Entwicklung, die das wichtigste Argument für den Besitz von Aktien von Fernsehsendern zunichte machten. Anhaltende Übernahmespekulationen treiben derweil Stada um 0,5 Prozent nach oben.

Die weltweite Cyberattacke Ende Juni belastet den Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser. Das Unternehmen hat in der Folge die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Für die Aktie geht es um 2,3 Prozent nach unten. Sodexo verlieren 5,8 Prozent, nachdem das Unternehmen erneut die Umsatzprognose gesenkt hat. AB Food legen um 3,3 Prozent zu, das Unternehmen profitiert weiterhin von der guten Entwicklung seiner Modekette Primark.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.448,27 -0,87 -30,14 4,79 Stoxx-50 3.112,28 -0,98 -30,76 3,38 DAX 12.371,16 -0,66 -82,52 7,75 MDAX 24.592,05 -0,64 -158,14 10,83 TecDAX 2.215,78 -0,38 -8,43 22,30 SDAX 10.870,41 -0,85 -92,83 14,19 FTSE 7.318,32 -0,67 -49,28 2,46 CAC 5.127,54 -1,01 -52,55 5,45 Bund-Future 160,94% -0,94 -1,14 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Uhr Mi, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1367 +0,25% 1,1339 1,1340 +8,1% EUR/JPY 128,80 +0,41% 128,27 128,34 +4,8% EUR/CHF 1,0973 +0,26% 1,0945 1,0944 +2,5% EUR/GBP 0,8768 +0,10% 0,8758 1,1397 +2,9% USD/JPY 113,30 +0,15% 113,13 113,16 -3,1% GBP/USD 1,2966 +0,15% 1,2946 1,2924 +5,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,87 45,13 +1,6% 0,74 -19,4% Brent/ICE 48,50 47,79 +1,5% 0,71 -17,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,86 1.226,90 -0,2% -3,04 +6,3% Silber (Spot) 16,00 16,09 -0,5% -0,09 +0,5% Platin (Spot) 906,05 911,50 -0,6% -5,45 +0,3% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,2% +0,00 +5,4% ===

July 06, 2017 07:04 ET (11:04 GMT)

