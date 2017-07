Von Tom Fairless

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB) hat signalisiert, dass die Notenbank wegen der schwachen Inflation ihre extrem lockere Geldpolitik noch fortführen muss. "Unsere Mission ist noch nicht erfüllt. Wir brauchen Geduld und Beharrlichkeit", sagte Peter Praet bei einer Konferenz in Paris. Die Erholung in der Eurozone habe jüngst an Schwung gewonnen, doch die grundlegende Inflation bleibe gedämpft.

Die Aussagen von Peter Praet fügen sich in eine Reihe ähnlicher Kommentare anderer Währungshüter, nachdem EZB-Präsident Mario Draghi in der vergangenen Woche die Märkte in Aufruhr versetzt hatte, weil er andeutete, dass ein Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik näher rücke.

July 06, 2017

