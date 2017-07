Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.07 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.417,80 -0,42% +8,11% Euro-Stoxx-50 3.444,01 -0,99% +4,66% Stoxx-50 3.109,00 -1,08% +3,27% DAX 12.355,14 -0,79% +7,61% FTSE 7.321,01 -0,63% +2,49% CAC 5.121,95 -1,12% +5,34% Nikkei-225 19.994,06 -0,44% +4,60% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,92% -96

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,87 45,13 +1,6% 0,74 -19,4% Brent/ICE 48,55 47,79 +1,6% 0,76 -17,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,40 1.226,90 -0,2% -2,50 +6,3% Silber (Spot) 16,00 16,09 -0,5% -0,09 +0,5% Platin (Spot) 905,85 911,50 -0,6% -5,65 +0,3% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,2% +0,00 +5,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Nordkorea-Konflikt lässt Anleger nicht los. Mögliche Abschläge zum Handelsbeginn führen führen Händler auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump zurück. Dieser sagte in Warschau, man werde Nordkorea "sehr stark" antworten. Kommentare wie diese weckten Sorgen über eine weitere Eskalation, heißt es mit Blick auf den jüngsten Raketentest des nordkoreanischen Regimes. Allerdings stellten auch die steigenden Renditen am Rentenmarkt eine Belastung für Aktien dar. Zwar hatten Anleger am Vorabend das Fed-Protokoll mit großer Gelassenheit aufgenommen, gleichwohl verstärkt sich die Interpretation, die Fed werde in absehbarer Zeit mit dem Eindampfen ihrer überfrachteten Bilanz beginnen. Eine Bilanzverkleinerung könnte bereits vor dem nächsten Zinsschritt erfolgen.

Merck & Co ist am Mittwoch im nachbörslichen Handel unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen auf Geheiß der US-Gesundheitsbehörde FDA drei Medikamentenstudien eingestellt hatte. Die Papiere verloren 1 Prozent, werden vorbörslich bislang aber noch nicht gehandelt.

Yum China stürzen vorbörslich um 7 Prozent ab. Der Betreiber von Fastfood-Restaurants wie KFC und Pizza Hut in China hatte mit dem Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +253.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 244.000 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -46,20 Mrd USD zuvor: -47,62 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,0 zuvor: 53,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 56,9 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen haben kräftig ins Minus gedreht. Belastend wirkt der sich fortsetzende Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist über die psychologisch wichtige 0,5-Prozenthürde gestiegen. Insbesondere die Schnelligkeit des Zinsanstiegs verursacht Anlegern Kopfzerbrechen. Auch die politischen Risiken rund um Nordkorea drücken auf die Stimmung. Das Fed-Protokoll lieferte indes keinen konkreten Fahrplan für ein Herunterfahren der Notenbankbilanz. Entsprechend hätten die Devisenmärkte zwischenzeitliche Ansätze einer Dollar-Stärke wieder zurückgenommen, heißt es. Commerzbank sind mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent der größte Gewinner im DAX. Als Kurstreiber machen Händler einen Kreisebericht aus, wonach der Finanzinvestor Cerberus erwäge, einen Minderheitsanteil von 2 Prozent an der Bank zu erwerben. "Gut auch für alle anderen Banken wie die Deutsche ist die Begründung", sagt ein Händler. Cerberus wolle wegen sich verbessernden Aussichten der Bankenbranche in Europa einsteigen. Deutsche Bank gewinnen 0,7 Prozent. Das DAX-Schlusslicht stellt Prosiebensat.1, die 4,2 Prozent verlieren. JPM stellt mit Blick auf die Senderkette fest, dass sich im zweiten Quartal die Fernsehwerbetrends weiter verschlechtert hätten. Die weltweite Cyberattacke Ende Juni belastet Reckitt Benckiser. Das Unternehmen hat in der Folge die Umsatzprognose gesenkt. Für die Aktie geht es um 2,3 Prozent nach unten. Sodexo verlieren 5,8 Prozent, nachdem das Unternehmen erneut die Umsatzprognose gesenkt hat. AB Food legen um 3,3 Prozent zu, das Unternehmen profitiert weiterhin von der guten Entwicklung bei Primark.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Uhr Mi, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1371 +0,29% 1,1339 1,1340 +8,1% EUR/JPY 128,83 +0,44% 128,27 128,34 +4,8% EUR/CHF 1,0972 +0,25% 1,0945 1,0944 +2,4% EUR/GBP 0,8780 +0,24% 0,8758 1,1397 +3,0% USD/JPY 113,32 +0,17% 113,13 113,16 -3,1% GBP/USD 1,2952 +0,04% 1,2946 1,2924 +5,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Vor dem G20-Gipfel in Hamburg, der am Freitag beginnt, agierten die Anleger vorsichtig. Auch die Furcht vor einer Eskalation des Konflikts mit Nordkorea dämpfte die Stimmung an den Märkten. Von dem Fed-Protokoll gingen keine Impulse aus. Einen stärkeren Einfluss auf die Aktienmärkte hatte dafür der Einbruch der Ölpreise vom Vortag. Es rücke wieder deutlicher ins Bewusstsein, dass die Opec mehr Öl auf den Markt pumpe, hieß es. Saudi-Arabien senkte die Preise für Asien. Im asiatischen Handel erholten sich die Ölpreise etwas, nachdem der US-Branchenverband API einen überraschend deutlichen Rückgang der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Aktien von Unternehmen der Branche gaben gleichwohl überdurchschnittlich nach. Auf dem Tokioter Aktienmarkt lastete zusätzlich der unverändert feste Yen. Die chinesischen Börsen machten im späten Geschäft Boden gut. Vorübergehend hatten Spekulationen um das Fosun-Konglomerat den Schanghai-Composite nach unten gezogen, weil Fosun-Mitbegründer Guo Guangchang offenbar wieder einmal nicht auffindbar war. Am Donnerstag dementierte Fosun, dass es den Kontakt zu Guo verloren habe. Shanghai Fosun Pharmaceutical Group verringerten daraufhin in Schanghai ihr Minus, das zeitweise fast 9 Prozent betragen hatte, auf 3,7 Prozent. Fosun International tendierten im späten Geschäft in Hongkong noch 1,2 Prozent niedriger. Der australische Aktienmarkt hielt recht gut. Stützend wirkten hier Daten zum Handelsbilanzüberschuss. Aktien der chinesischen Automobilbranche verbuchten in Hongkong deutliche Gewinne. So verbesserten sich BAIC um 3,4 Prozent. Das Unternehmen investiert gemeinsam mit Daimler 5 Milliarden Yuan in das Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz. Brilliance China Automotive legten um weitere 6 Prozent zu. Sie hatten schon am Mittwoch vom Einstieg von Renault in das Minivan-Geschäft profitiert.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) weisen keine klare Tendenz auf. Das bestimmende Thema am Anleihenmarkt ist die Interpretation des jüngsten Fed-Protokolls. Es kristallisiert sich dabei heraus, dass für den September nun zunächst mit einer Pause im vierteljährlichen Zinserhöhungszyklus gerechnet wird. Nach Einschätzung der DZ wie auch der Deutschen Bank dürften die Währungshüter im September den Startschuss für die angekündigte Bilanznormalisierung bekannt geben. Für den Dezember erwartet die DZ dann eine erneute Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte. Die aus den Terminkursen der Fed Funds Futures abgeleitete Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September liege bei lediglich 22 Prozent. Für den Dezember-Termin liege die Wahrscheinlichkeit bei knapp 60 Prozent, dass die Leitzinsen angehoben werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

China beflügelt Absatz von Mercedes-Benz auch im Juni

Der Premiumautobauer Mercedes-Benz hat seinen Absatz im Juni dank der regen Nachfrage aus China zweistellig gesteigert. Mit 209.309 Fahrzeugen verkaufte Mercedes-Benz 11,1 Prozent mehr als im Juni 2016. Die Kernmarke Mercedes-Benz kam auf ein Plus von 10,1 Prozent, während vom Kleinwagen Smart 4,4 Prozent weniger verkauft wurden. Besonders stark war Mercedes-Benz in Juni wieder einmal in China. Hier legten die Verkäufe um 28,3 Prozent auf 50.090 Fahrzeuge zu. In Europa stieg der Fahrzeugabsatz um 4,3 Prozent, in Deutschland kletterte er um 1,4 Prozent.

Siemens Gamesa liefert Windenergieanlagen an Dong

Siemens Gamesa hat von Dong Energy den Auftrag zur Lieferung von 94 Windenergieanlagen für die Windkraftwerke Borssele 1 und 2 erhalten. Deren Gesamtleistung liegt den Angaben zufolge bei 752 Megawatt. Die Anlagen sollen 2020 in Betrieb gehen. Der Vertrag umfasse zusätzlich die Wartung und Instandhaltung der Anlagen. Angaben zum Auftragswert wurden nicht gemacht.

Rheinmetall modernisiert Fahrzeugpark der Bundeswehr

Rheinmetall soll der Bundeswehr in den nächsten sieben Jahren 2.271 Lkw liefern. Der Auftrag hat nach Angaben des Rüstungskonzerns ein Bruttovolumen von rund 900 Millionen Euro. In einem ersten Schritt wurde ein Los von 558 Lkw (inklusive Sonderwerkzeugen und Ausbildungsleistungen) unter Vertrag genommen, was einem Bruttoauftragsvolumen von rund 240 Millionen Euro entspreche.

Evonik investiert 100 Millionen Euro in die Digitalisierung

