Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Frank Zappa, Komponist, Musiker, Bandleader, Produzent, Nonkonformist und dazu Autodidakt, ist eines der größten Musiktalente des 20. Jahrhunderts. Mit "Eat that question - Frank Zappa in his own words" hat Thorsten Schütte eine temporeiche Hommage geschaffen, ausschließlich erzählt anhand von Archivmaterial aus 30 Jahren. Zappa erscheint als widerspenstiger Geist im kommerziellen Betrieb des US-Entertainments. Zu sehen ist der 90-minütige Dokumentarfilm erstmals am 16. August 2017 um 23:25 Uhr im SWR Fernsehen.



Zwischen Entertainment und Hochkultur



Seine exzentrischen, unverblümten, bisweilen satirischen Werke reflektieren die Weltgeschichte von fast vier Jahrzehnten. Mit scheinbarer Leichtigkeit riss Frank Zappa die Mauern sämtlicher musikalischer Genres ein, bewegte sich ganz selbstverständlich zwischen sogenannter Unterhaltung und Hochkultur. Er machte Pop, Jazz oder Rock, elektronische oder Neue Musik, sogar große Orchesterwerke komponierte er. Der Film stellt seltene TV-Interviews zahlreichen Auftritten überall auf der Welt gegenüber. Er ergründet so Frank Zappas unkonventionellen und respektlosen Umgang mit den Medien, sein unbändiges Streben nach Erkenntnis, seinen Hang zur charismatischen und bisweilen arrogant wirkenden Selbstinszenierung ohne Rücksicht auf seine Außenwirkung. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges Portrait eines der wahrscheinlich ungewöhnlichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts.



Aktueller denn je



Viele Jahrzehnte lang war er die gleichermaßen brillante wie kompromisslose Kritikerstimme der Musikbranche. Er verband beißenden Humor mit politischem Scharfblick. Obwohl Zappa 1993 mit gerade einmal 53 Jahren an Prostatakrebs starb, sind seine Haltung und Vorstellungen von Musik als Kunst und Musiker als Künstler noch immer lebendig. Sein Lebensziel: die Zuhörer aus der Massenkonformität zu befreien.



Sendedaten



"Eat that question - Frank Zappa in his own words": Mittwoch, 16. August 2017, 23:25 Uhr, SWR Fernsehen.



Fotos über www.ARD-Foto.de. Akkreditierte Journalisten können den Film im Vorführraum des SWR Presseportals ansehen. Zugang unter www.presseportal.swr.de



Pressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929-23800, Daniela.Kress@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2