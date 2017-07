Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutschen haben trotz der extremen Niedrigzinsen so viel Geld in Lebensversicherungen gesteckt wie noch nie. Die deutschen Lebensversicherer hätten im Jahr 2016 "erstmals mehr als eine Billion Euro für ihre Kunden angelegt", teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin mit. Demnach wuchs der Kapitalanlagenbestand im abgelaufenen Jahr um 4,3 Prozent auf 923 Milliarden Euro. Hinzu kamen nach den Angaben noch rund 102 Milliarden Euro an Kapitalanlagen für fondsgebundene Policen - ein Plus von 5,9 Prozent.

"Der erfolgreiche und nachhaltige Aufbau dieses Kapitalstocks ist die Grundlage einer generationengerechten Vorsorge", erklärte GDV-Geschäftsführungsmitglied Peter Schwark. "Die Kapitaldeckung ist die einzige Möglichkeit, die Ansprüche künftiger Rentnerinnen und Rentner vorzufinanzieren."

Ende 2016 bestanden laut GDV 89,3 Millionen Verträge bei Lebensversicherungsunternehmen, Pensionskassen und Pensionsfonds. Rentenversicherungen hätten mit rund 40 Millionen Verträgen eine große Bedeutung. Die Beitragseinnahmen der Lebensversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds seien 2016 auf einem Niveau von 90,8 Milliarden Euro geblieben. Dazu hätten Einmalbeiträge 26,4 Milliarden Euro beigetragen. Der laufende Beitrag verringerte sich laut dem Verband hingegen um 0,3 Prozent. Die ausgezahlten Leistungen stiegen demnach um 7,1 Prozent auf 88,9 Milliarden Euro.

