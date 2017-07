Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Mai nur um 1,0 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat nur um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Plus von 1,9 Prozent prognostiziert. Der Anteil an Großaufträgen sei für einen Mai unterdurchschnittlich gewesen, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi).

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Mai um 0,1 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai leicht gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging er gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent zurück. Das deutet darauf hin, dass die Produktion in diesem Sektor mehr oder weniger stagniert hat.

EZB-Chefökonom: Wir brauchen Geduld und Beharrlichkeit

Der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB) hat signalisiert, dass die Notenbank wegen der schwachen Inflation ihre extrem lockere Geldpolitik noch fortführen muss. "Unsere Mission ist noch nicht erfüllt. Wir brauchen Geduld und Beharrlichkeit", sagte Peter Praet bei einer Konferenz in Paris. Die Erholung in der Eurozone habe jüngst an Schwung gewonnen, doch die grundlegende Inflation bleibe gedämpft.

Fed hadert mit niedriger Inflation

Der Rückgang der Inflation treibt der Spitze der US-Notenbank zunehmend Sorgenfalten auf die Stirn. Darauf deutet zumindest die Rhetorik führender Vertreter der altehrwürdigen Organisation hin. Auf ihrem vorerst letzten Treffen im Juni sprachen Fed-Vertreter trotzdem über eine Verkürzung der Bilanz, ergab sich aus den jetzt veröffentlichten Protokollen.

G20 in Hamburg: Noch nicht gestartet und fast schon vorbei

Wer sich die Abschlusserklärungen der letzten G20-Treffen durchliest, wird dort immer wiederkehrende Formulierungen finden. So fordern die 20 führenden Industrienationen seit Jahren schon eine konsequente Besteuerung von Großunternehmen. Passiert ist bisher jedoch wenig bis gar nichts. Die Folgenlosigkeit der Gipfel ist systemimmanent.

Merkel: G20-Gipfel soll multilaterale Beziehungen stärken

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat kurz vor Beginn des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) erneut die Bedeutung freien Handels unterstrichen und ein Festhalten am Pariser Klimaschutzabkommen bekräftigt. "Wir sind uns einig, dass wir die multilateralen Beziehungen stärken wollen durch den G20-Gipfel, dass wir eine offene Gesellschaft brauchen, offene Handelsströme insbesondere", erklärte Merkel bei einem Statement mit dem singapurischen Premierminister Lee Hsien Loong in Berlin.

Trump wirft Russland vor Treffen mit Putin "destabilisierendes" Verhalten vor

Kurz vor dem G20-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump scharfe Kritik an Russland geübt. Er warf Moskau am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Warschau "destabilisierendes" Verhalten vor. Trump will den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag am Rande des G20-Treffens in Hamburg erstmals zum persönlichen Gespräch treffen.

SPD will G20-Gipfelzirkus beenden

Die SPD will künftige G20-Gipfel nicht mehr umlaufend im jeweiligen Land mit der G20-Präsidentschaft abhalten. Das meldet die Bild-Zeitung unter Berufung auf ein Strategiepapier, das Außenminister Sigmar Gabriel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Berlin vorstellen wollen. Stattdessen sollten die Gipfeltreffen künftig "am Standort der Vereinten Nationen und im UN-Gebäude in New York" stattfinden.

Feuer in Hamburger Porschezentrum kurz vor Beginn des G20-Gipfels

Kurz vor Beginn des G20-Gipfel sind am frühen Donnerstagmorgen in einem Porschezentrum in der Hansestadt mehrere Luxuswagen in Brand geraten. Die Ermittler gingen von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher der Polizei. Es sei auch Brandbeschleuniger gefunden worden. Ein Zusammenhang mit dem am Freitag beginnenden Gipfeltreffen werde geprüft.

EU widersetzt sich Protektionismus besser als viele andere Länder

Einer der umstrittensten Kritikpunkte der Brexit-Befürworter ist die Anschuldigung, dass die Europäische Union protektionistisch ist. Doch das ist seit mindestens 30 Jahren nicht mehr so. Die EU war einer der Hauptarchitekten der Uruguay-Runde, die 1994 den Welthandel liberalisierte. Die durchschnittlichen Einfuhrzölle der EU liegen bei 3 Prozent, und fast alle Waren außer Agrarprodukte genießen besonders niedrige Zölle.

EU und Japan einig über geplantes Freihandelsabkommen

Die Europäische Union und Japan haben den Weg für ein gemeinsames Freihandelsabkommen geebnet. Beide Seiten einigten sich "im Prinzip" auf das Abkommen, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. Die Verhandlungen sollen bis zum Spätherbst endgültig abgeschlossen sein.

Studie: Erwerbsarmut in Deutschland hat sich seit 2004 verdoppelt

In Deutschland ist die Zahl der Menschen, die arbeiten und trotzdem mit weit weniger als einem mittleren Einkommen auskommen müssen, in den vergangenen Jahren einer Studie zufolge stark gestiegen. Zwischen 2004 und 2014 habe sich der Anteil dieser Menschen an allen Erwerbstätigen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren verdoppelt, heißt es in einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Verbraucherschützer fordern private Altersvorsorge in Staatshand

Die Verbraucherzentralen in Deutschland verlangen vor der Wahl von den Parteien eine private Rente in staatlicher Obhut. "Gerade bei der privaten Altersvorsorge ist der politische Handlungsdruck groß", sagte der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), Klaus Müller, in Berlin. Viele private Policen seien zu teuer und zu kompliziert, weil Banken und Versicherungen hohe Gebühren für Verwaltung und Vertrieb berechneten, kritisierte er.

De Maizière sagt Italien Unterstützung in Flüchtlingskrise zu

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat dem stark belasteten Italien Unterstützung in der Flüchtlingskrise zugesichert. Deutschland wolle Italien dabei helfen, "die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren, die nach Europa kommen und kommen wollen, ohne schutzbedürftig zu sein", sagte de Maizière beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Estland. Er stellte sich dabei grundsätzlich hinter das Vorhaben Roms, einen Verhaltenskodex für Hilfsorganisationen vorzulegen, die Bootsflüchtlinge vor Libyen retten.

EuGH setzt Transparenz bei Nebenkosten von Flugpreisen durch

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zugunsten der Verbraucher mehr Transparenz bei Flugpreisen durchgesetzt: Airlines müssen ab sofort die den Kunden berechneten Steuern, Flughafengebühren und sonstigen Entgelte gesondert ausweisen und dürfen sie nicht mehr im Flugpreis verstecken, wie der EuGH in einem Urteil entschied.

Schweiz Juni Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Schweiz Juni Verbraucherpreise +0,2% (PROGNOSE: +0,3%) gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 30. Juni +423,3% auf 417,4 (Vorwoche: 1,4)

US/MBA Purchase Index Woche per 30. Juni +249,1% auf 241,7 (Vorwoche: 3,1)

US/MBA Refinance Index Woche per 30. Juni +1.391,0% auf 1.369,2 (Vorwoche: -0,4)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.