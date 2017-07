Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts018/06.07.2017/13:30) - Seit 20 Jahren kümmert sich der Financial Planning Standard Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) hierzulande um die Belange der ganzheitlichen Finanzplanung - zum Wohle der Anleger. Dieses besondere Jubiläum feierte der FPSB am 23. Juni in Frankfurt am Main. Im Rahmen des Festaktes wurden auch die neuen Zertifikate verliehen. "Die Zertifizierungen zählen zu den qualitativ besten Ausbildungsabschlüssen, die es hierzulande gibt", erläutert FPSB-Vorstandsvorsitzender Professor Dr. Rolf Tilmes. Gerade in diesen immer komplexeren Zeiten sind die Zertifizierungen zum Certified Financial Planner® (CFP), zum Certified Foundation and Estate Planner® (CFEP) und zum European Financial Advisor (EFA) für die Verbraucher ein wichtiges Gütesiegel. "Nur wer bestens ausgebildet ist, kann kritische und immer besser informierte Privatanleger glaubwürdig beraten", betonte Tilmes den besonderen Stellenwert der Qualifikation. Der FPSB verlieh in einer Feierstunde insgesamt 47 neue Zertifikate. Die Zertifizierung zum Certified Financial Planner® (CFP) wurde 37 Mal vergeben, die zum Certified Foundation and Estate Planner® (CFEP) vier Mal. Hinzu kamen sechs Zertifizierungen zum European Financial Advisor (EFA). "Die Zertifikate des FPSB Deutschland sind Beweis für die persönliche Qualifikation eines Beraters - unabhängig von seiner Firmenzugehörigkeit oder einer institutioneller Bindung", sagte Prof. Tilmes. Und sie sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal: FPSB-Professionals signalisieren mit ihren Zertifikaten ihre persönliche Beratungskompetenz. Zertifikatsträger erfüllen höchste Standards Die vom FPSB Deutschland zertifizierten Zertifikatsträger genießen eine tiefgreifende Ausbildung, die hierzulande und international den höchsten Standard im Bereich der Finanz- und Vermögensnachfolgeberatung verkörpert. Dazu kommen Standesregeln, die die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung sowie Ethikregeln beinhalten und denen die CFP®-, CFEP®-Zertifikatsträger wie auch die European Financial Advisor verpflichtet sind. Die Nichteinhaltung dieser Standesregeln kann im Extremfall bis zum Ausschluss aus dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. führen. Das Motiv dahinter: Der FPSB Deutschland ist fest davon überzeugt, dass sich die Finanz- und Vermögensnachfolgeplaner nur mit einer hochwertigen, ganzheitlich orientierten Qualifikation optimal in ihre Kunden hineinversetzen können und so einen besseren Zugang zur Sichtweise ihrer Klientel erlangen. Zu den höchsten Standards der Finanzbranche kommt die strenge Qualitätskontrolle. "Der Kunde kann sicher sein, dass er immer nach dem neusten Wissen beraten wird", sagt der FPSB-Vorstand: Denn nur CFP®-Professionals, die sich stetig auf allen relevanten Gebieten der Finanzplanung weitergebildet und eine festgelegte Anzahl von Fortbildungen besucht haben, dürfen ihr Zertifikat behalten. 20 Jahre FPSB in Deutschland Mit den Zertifikatsträgern sind Anleger stets gut beraten. Die ganzheitliche und vernetzte Beratungsphilosophie der unabhängigen Professionals grenzt sich deutlich von den oft dominierenden produkt- und vertriebsorientierten Beratungsansätzen ab - und das seit nunmehr 20 Jahren. Über den FPSB Deutschland e.V. Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/ Main ist seit 1997 Mitglied im internationalen Netzwerk des FPSB Financial Planning Standards Board Ltd., dem weltweiten Zusammenschluss aller nationalen CFP-Organisationen mit über 170.000 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®-Zertifikatsträger) in 26 Ländern. Nach dem Zusammenschluss mit der European Financial Planning Association Deutschland (EFPA Deutschland) e. V. halten hierzulande rund 2.000 Professionals 3.529 Zertifikate als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®-Zertifikatsträger), European Financial Advisor (EFA) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP). Die CFP®-Zertifikatsträger zählen in Deutschland mit ihrem umfassenden und ständig aktualisierten Fachwissen zur Elite in der Finanzdienstleistungsbranche. Sie sind im Durchschnitt knapp 45 Jahre alt. Knapp 20 Prozent der CFP®- und CFEP®-Zertifikatsträger sind weiblichen Geschlechts. Rund 60 Prozent der Zertifikatsträger sind als Finanz- und Nachlassplaner bei Banken tätig, die restlichen 40 Prozent sind freie Berater. Der FPSB steht weltweit für den höchsten Standard in Finanzberatung und Finanzplanung. Erklärtes Ziel ist die Etablierung und Sicherstellung der Beratungsqualität auf hohem Niveau mittels national und international anerkannter Zertifizierungsstandards zum Nutzen der Verbraucher. Diese Standards werden durch die Akkreditierung von Qualifizierungsprogrammen sowie durch die Lizenzierung von Finanzberatern, die die akkreditierten Weiterbildungsprogramme und entsprechende Prüfungen erfolgreich absolviert haben, sichergestellt. Außerdem bietet der FPSB Deutschland den European Financial Advisor (EFA) als europaweit normierte Zertifizierung neben dem weltweit anerkannten CFP®-Zertifikat an. 