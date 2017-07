In seiner Antrittsrede sagte Oliver Höll, neuer Präsident der European Tube Manufacturers Association (etma): "Die europäische Tubenindustrie nimmt die aktuellen Herausforderungen wie zum Beispiel die Realisierung nachhaltiger Verpackungslösungen, kleine Auftragslosgrößen und immer komplexere gesetzliche Anforderungen mit Zuversicht an. In enger Kooperation mit Lieferanten und Kunden werden unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...