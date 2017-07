Die GSMA meldete heute die Berufung von Laxmi Akkaraju zum Chief Strategy Officer. Akkaraju, die zuletzt als Senior Vice President, Global Delivery, bei EVRY tätig war, kommt am 1. September zur GSMA und wird an Director General Mats Granryd der GSMA berichten. Als Chief Strategy Officer wird Akkaraju mit den Betreibermitgliedern der GSMA bei der Identifizierung von Chancen zusammenarbeiten, welche die Entwicklung der Mobilfunkbranche vorantreiben werden.

"Laxmi bringt eine Kombination aus starker internationaler Führungskompetenz und umfassender Expertise im Technologiesektor zur GSMA mit, die beide entscheidend sein werden, da sie mit den GSMA-Mitgliedern daran arbeitet, weltweite Strategien und Initiativen zu definieren, die den Mobilfunkbetreibern und der Mobilfunkbranche als Ganzes einen kollektiven Nutzen bieten", sagte Mats Granryd, Director General, GSMA. "Sie bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der IT-Branche in Indien, Norwegen und den USA mit ein und schaffte es jüngst unter die Top Ten der weiblichen Führungskräfte im Technologiebereich in Norwegen. Ich freue mich, dass Laxmi Teil des GSMA-Führungsteams wird."

"Ich freue mich über den Wechsel zur GSMA, zumal wir die Reichweite der Mobilfunktechnologie in der ganzen Welt ausbauen und den Einfluss erhöhen möchten, die sie für den Einzelnen sowie Unternehmen und Gesellschaften haben kann", kommentierte Akkaraju. "Obwohl die Mobilfunkbranche bereits mehr als fünf Milliarden Kunden hat, befinden wir uns erst in den frühen Phasen eines sehr langen Technologiekreislaufs, in dem der Mobilfunk ein zentraler Bestandteil für nahezu alles in unserem Leben wird. Ich sehe der Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern bei der Gestaltung unseres künftigen Weges in diese neue Welt mit Freude entgegen."

Akkaraju war vor der GSMA bei EVRY tätig, einem führenden IT-Unternehmen, das geschäftskritische Lösungen für ein breites Spektrum an Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors bereitstellt. Als Senior Vice President, Global Delivery, war sie für die Offshoring-Dienstleistungen für EVRY und die Kunden von EVRY verantwortlich. Des Weiteren war sie zwei Jahre lang als Country Manager für den Betrieb von EVRY im indischen Bangalore tätig.

Vor ihrem Wechsel zu EVRY bekleidete Akkaraju die Position des Director of Operations and Professional Services bei Mu Dynamics, einem in Silicon Valley ansässigen Anbieter von Netzwerksicherheitslösungen für Fortune-500-Kunden, darunter Mobilfunkanbieter, staatliche Behörden und Netzwerkinfrastrukturunternehmen. Sie war zudem in verschiedenen Positionen im Bereich Beratung und Managementschulung bei HolteConsulting tätig. Akkaraju besitzt einen Master of Science in Ingenieurwesen der Universität Colorado und einen Bachelor of Science in Bauingenieurwesen der Universität New Mexico.

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint fast 800 Netzbetreiber sowie nahezu 300 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem branchenweit führende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, den Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas und die Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170706005564/de/

Contacts:

Für die GSMA

Clare Fenny

+44 20 7067 0749

CFenny@webershandwick.com

oder

GSMA Press Office

pressoffice@gsma.com