Frankfurt am Main (ots) - Peter Esser (53), Geschäftsführer dfv Mediengruppe und in dieser Funktion unter anderem verantwortlich für die Lebensmittel Zeitung, wird vom 1. August 2017 an neben Marliese Kalthoff (53) zum weiteren Geschäftsführer der FVW Medien GmbH bestellt. Kalthoff, seit Übernahme der FVW Medien durch die dfv Mediengruppe in 2013 Geschäftsführerin des Unternehmens sowie seit 2015 zusätzlich Herausgeberin, wird die disziplinarische und fachliche Führung der FVW Medien GmbH beibehalten und verantworten.



dfv Geschäftsführer Peter Kley scheidet aus der Geschäftsführung der FVW Medien GmbH aus, wird aber weiterhin mit der Geschäftsführung der FVW Medien eng zusammen arbeiten. Dies im Rahmen seiner Funktionen als Geschäftsführer Finanzen der gesamten dfv Mediengruppe.



