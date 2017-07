Koblenz (ots) -



Auf dem Weg zum Gesundheitskonzern: Debeka will Mitgliedern mehr Gesundheitsdienstleistungen bieten



Neu gegründetes Unternehmen CareLutions soll mit speziellen Programmen Betreuung der Versicherten verbessern



Die größte private Krankenversicherung in Deutschland wird ihren Mitgliedern in Zukunft über die reine Kostenerstattung hinaus verstärkt Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Damit will das Unternehmen allen Versicherten - ob krank oder gesund - über maßgeschneiderte Programme eine individuelle Betreuung ermöglichen und nutzt dabei auch neue Erkenntnisse der Digitalisierung. Die Debeka hat dafür jetzt zusammen mit den Partnern ViaMed GmbH und - vorbehaltlich der Zustimmung durch das Bundeskartellamt - Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) ein neues Unternehmen für Gesundheitsmanagement gegründet, die CareLutions GmbH mit Sitz in Stuttgart. Ziel der Gesellschaft ist es, eine bedarfsgerechte und effektive Versorgung von erkrankten Personen sicherzustellen sowie gesunde Menschen zu unterstützen, weiterhin gesund zu bleiben - sei es durch persönliche Leistungen, zusätzliche Services, bessere Vernetzung der Gesundheitsangebote oder auch durch digitale Unterstützung über spezielle Apps oder Online-Angebote. Ansatzpunkte sind hier zum Beispiel klassische Volkskrankheiten wie Rückenschmerzen, die oft einen hohen Einsatz von Schmerzmitteln erforderlich machen und zu Arbeitsunfähigkeit führen, aber etwa auch Angebote von Zweitmeinungen bei bestimmten Erkrankungen und die Wahl des passenden Krankenhauses.



Roland Weber, Vorstandsmitglied der Debeka Krankenversicherung, erläutert die Neugründung: "Unser Gesundheitswesen entwickelt sich rasant weiter. Daran wollen und müssen wir als größter privater Krankenversicherer aktiv und innovativ mitwirken. Wir sehen es als unsere Aufgabe, allen Versicherten konkrete Mehrwerte zu bieten und dabei die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Mit der Gründung von CareLutions gehen wir den Weg zu einem modernen Gesundheitskonzern konsequent weiter."



CareLutions bietet die Gesundheitsdienstleistungen nicht nur den beteiligten Versicherungsgesellschaften, sondern allen Interessierten an. Das können private wie gesetzliche Krankenversicherer, aber auch Unternehmen aller Branchen sein, die sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern.



Die an dem neuen Unternehmen beteiligte ViaMed GmbH verfügt über langjährige Erfahrungen in Entwicklung und Durchführung kunden- und nutzenorientierter Dienstleistungen und Beratung im Gesundheitswesen. Dazu zählen die Bereiche Managed Care sowie Disease-, Health- und Qualitäts-Management mit dem Ziel, die Effizienz und Qualität im Gesundheitswesen zu steigern. Bundesweit hat die Gesellschaft rund 50 Krankenkassen und Krankenversicherungen als Kunden - darunter auch bereits seit einigen Jahren die Debeka und die SDK.



