Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) -



Die Association for Civil Society Development (ACSDA) in Aserbaidschan hat eine Stellungnahme abgegeben, in der sie den Tod von Zivilisten infolge der Bombardierung durch die armenischen Streitkräfte verurteilt, zu der es am 4. Juli in der Grenzregion Bergkarabach kam.



"Am Abend des 4. Juli bombardierten die armenischen Streitkräfte in unseren besetzten Gebieten im Dorf Alkhanli im Bezirk Fuzuli Zivilisten und zivile Gebäude mit Mörsern und Handgranaten. Dabei kamen Einwohner des Dorfes Alkhanli - Allahverdiyeva Sahiba Idris (1966) und ihre Enkelin Guliyeva Zahra Elnur (2016) - ums Leben, während eine weiter Zivilistin - Guliyeva Salminaz Iltifat (1965) - schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurden", sagte die ACSDA am Mittwoch.



Die Bombardierung ereignete sich in einem Bereich auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, der seit über 25 Jahren unter armenischer Besetzung ist. Die Vereinten Nationen haben in der Vergangenheit zahlreiche Resolutionen verabschiedet, in denen Armenien zu einem Rückzug aus dem Gebiet aufgefordert wurde, doch bislang verhallten diese Aufrufe ungehört.



ACSDA, eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Baku, beschrieb die Bombardierung als "ein schwerwiegendes Verbrechen der armenischen Streitkräfte im Dorf Alkhanli in der Region Fuzuli".



"Wir verurteilen dieses schwerwiegende Verbrechen der armenischen Streitkräfte an friedlichen aserbaidschanischen Zivilisten mit aller Entschiedenheit und möchten die internationale Gemeinschaft auf diesen schrecklichen Fall aufmerksam machen", gab die ACSDA in einer Erklärung bekannt.



"Wir rufen die OSCE Minsk Group und internationale Organisationen dazu auf, entscheidenden Maßnahmen einzuleiten, um dieser aggressiven Politik des armenischen Staates ein Ende zu setzen."



(http://www.avciya.az)



OTS: ACSDA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125587 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125587.rss2



Pressekontakt: Leyla Abishova +994-518-770-733 abishova.l@gmail.com.