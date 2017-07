Wohin führt der Vormarsch der künstlichen Intelligenz? Und was macht dann noch den Menschen aus? Beim Düsseldorfer Terrassengespräch diskutierten Experten über menschliche Kreativität im Zeitalter der Maschinen.

Was künstliche Intelligenz leisten kann, wurde in der verstörenden Liebesbeziehung zwischen Hauptfigur Theodore Twombly und seiner digitalen Sprachassistentin im US-Spielfilm "Her" deutlich. Theodore verliert sich restlos an die sanfte Stimme in seinem Smartphone. Hollywood liebt solche Szenarien. Auch Regisseur Steven Spielberg schuf in "A.I." einen mit künstlicher Intelligenz präparierten kindlichen Roboter David: eine mit einem Bewusstsein ausgestatte Maschine, die sich nichts mehr wünscht, als ein Mensch zu werden, und auf die Suche nach ihrer Vergangenheit geht.

"Die digitale Revolution stellt die Menschheit vor nie dagewesene Herausforderungen", sagte Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe zum Auftakt des ersten Düsseldorfer Terrassengesprächs des Jahres. Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Magic & Machine: Die Rolle menschlicher Kreativität in Zeiten von Big Data und künstlicher Intelligenz" waren am Mittwochabend rund 100 Gäste auf die Dachterrasse des Handelsblatt-Verlagshauses gekommen.

Künstliche Intelligenz: ein Schlagwort, das gleichzeitig Ängste und Hoffnungen auslöst. Bringt sie das Ende der Arbeit, das Ende der Menschheit oder aber die Evolution eines völlig neuen Menschen? Was wirklich geschehen kann, wenn die Maschinen immer intelligenter werden und was den Mensch dagegen auszeichnet, darüber diskutierten Bestseller-Autor Tim Leberecht ("Business-Romantiker"), Fabian Kienbaum, Geschäftsführender Gesellschafter von Kienbaum Consultants International, sowie der Markenexperte und Geschäftsführer der Verlagsgruppe Handelsblatt, Frank ...

