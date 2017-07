Deutsche Start-ups haben im ersten Halbjahr 2,2 Milliarden Euro eingesammelt - ein Rekordwert. Dabei profitierten die Jungunternehmen von der guten Entwicklung an der Börse. Es gibt jedoch erste Stimmen, die warnen.

Deutschland erlebt eine neue Gründerzeit: Die Start-ups haben im ersten Halbjahr 2017 so viel Geld eingesammelt wie noch nie zuvor. Mit rund 2,2 Milliarden Euro und 264 Finanzierungsrunden wurde der bisherige Rekordwert aus dem ersten Halbjahr 2015 deutlich übertroffen. Das geht aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervor.

Vor zwei Jahren waren in 155 Transaktionen zusammen 1,95 Milliarden Euro in die Jungunternehmen geflossen. In diesem Jahr haben auch bereits zwei Mega-Deals den deutschen Wagniskapitalmarkt aufhorchen lassen: Der südafrikanische Investor Naspers war im Mai mit 387 Millionen Euro beim Berliner Essen-Lieferdienst Delivery Hero eingestiegen, der mittlerweile an der Börse notiert. Und ...

