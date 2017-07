Lange hat Evonik gezögert, nun schlägt der Chemieriese zu: 100 Millionen Euro will der Konzern in die Digitalisierung investieren. Evonik setzt dabei auf den Super-Computer von IBM - und eine ungewöhnliche Erlösquelle.

Die Chemieindustrie hat sich bei der Digitalisierung ihrer Geschäfte lange Zeit eher zurückhaltend gezeigt. Nun aber preschen die großen Anbieter mit Konzepten und Investitionen voran. Am Donnerstag kündigte der Essener Chemiekonzern an, in den kommenden drei Jahren 100 Millionen Euro in die Digitalisierung stecken zu wollen. Das Geld soll in neue Technologien und in die Qualifizierung der Belegschaft fließen.

Für beides hat sich der Essener Konzern Partner gesichert: Mit der Uni Duisburg-Essen kooperiert der Konzern bei der Digital-Schulung der Mitarbeiter. Die Technologie wiederum wird IBM bereitstellen. Im Zentrum steht dabei der von dem US-Konzern stark vermarktete Supercomputer Watson.

Der selbst lernende Rechner soll Firmen helfen, aus einer großen Menger von Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen. Watson erkennt und verarbeitet Sprache, analysiert Videos und Texte. Versicherungen etwa setzen Watson ein, um die ...

