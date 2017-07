Brexit, Trump, Macron, Wahlen - alle Ereignisse wurden am Markt positiv aufgenommen. Doch erst jetzt, nach einer Weile sacken lassen, und ersten Ergebnissen der Amtszeit des US-Präsidenten, kann man die tatsächlichen Risiken einschätzen - Und hier sieht es nicht nach Entwarnung aus. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Christoph Zwermann von Zwermann Financial die heftigen Schwankungen bei der Nasdaq, EUR/USD, Öl, und dem Goldpreis. Und weshalb gerade der Rohstoff Weizen jetzt so durch die Decke geht.