"Für uns als Spezialchemie-Unternehmen bringt die Digitalisierung eine Fülle von Möglichkeiten. Es geht jetzt darum, sie zu erkennen, zu erproben und dann sinnvoll nutzen zu können. Deshalb haben wir die Initiative ergriffen", erklärt Christian Kullmann, Vorstandsvorsitzender von Evonik, Essen.

Mit den finanziellen Mitteln und den strategischen Partnerschaften will das Unternehmen seine Position in der digitalen Welt weiter stärken. Henrik Hahn, der als Chief Digital Officer (CDO) für den Konzern die Digitalisierungsaktivitäten koordiniert: "Bis zum Jahr 2020 sollen rund 100 Mio. EUR in die Entwicklung und Erprobung digitaler Technologien und den Kompetenzaufbau fließen. Es geht nicht allein um Daten und Technik, sondern insbesondere um neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Service für Kunden sowie die Qualifizierung von Mitarbeitern."

Digitale Geschäftsmodelle entwickeln

Vor diesem Hintergrund sind auch Kooperationen von zentraler Bedeutung. Evonik profitiert dabei im Rahmen der Partnerschaft mit IBM von den Technologien und Projekten des Technologie-Konzerns, insbesondere im Bereich kognitiver, Cloud-basierter Lösungen wie Blockchain, Internet of Things und Industrie 4.0. Darüber ...

