BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Martin Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel haben der Union vorgeworfen, eine weltweite Aufrüstungsspirale zu befördern. Die beiden Spitzengenossen warnten davor, die Rüstungsausgaben in Deutschland - wie von US-Präsident Donald Trump gefordert - nahezu zu verdoppeln. Schulz und Gabriel versprachen, die von der Union angestrebte massive Aufstockung des Wehretats nicht mitzutragen.

"Deshalb ganz klar, mit mir wird es einen solchen Beschluss nicht geben, weil er unsinnig ist. Ich möchte, dass im Wahlkampf darüber geredet wird", betonte Schulz im Willy-Brandt-Haus.

US-Präsident Donald Trump droht den Europäern mit dem Entzug des Nato-Schutzschildes, wenn sie die Verteidigungsausgaben pro Jahr nicht deutlich auf 2 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen. Konkret wären das jährlich 20 bis 30 Milliarden Euro mehr, die in die Bundeswehr gesteckt werden müssten. CDU und CSU wollen diese Forderung erfüllen und streben die Aufrüstung der Streitkräfte an. Schulz will der Truppe auch mehr Geld zur Verfügung stellen, aber in deutlich abgespeckter Form im unteren einstelligen Milliardenbereich.

Außenminister Gabriel sprach bezüglich der Unions-Vorhaben von irren Zahlen. "Es dauert nicht lange nach der Bundestagswahl, da sind wir in einem großen konventionellen und atomaren Aufrüstungsprogramm", mahnte er. Deutschland dürfe das nicht befördern.

In einem gemeinsamen Positionspapier schlugen beide SPD-Politiker daher vor, die Ausgaben für Entwicklungshilfe und zivile Friedensprävention stärker als die diejenigen für die Rüstung zu steigern. Für jeden Euro, der mehr in die Bundeswehr investiert wird, soll 1,50 Euro in die Friedensförderung und internationale Zusammenarbeit gehen. Dazu wollen Schulz und Gabriel auch ein europäisches Friedenskorps gründen.

July 06, 2017

