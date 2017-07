Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe auch: wikifolio will Österreichs erstes Unicorn werden, spricht u.a. über Gewinnsituation und anklopfende Käufer (Angelika Kramer für das Fintech-Fachheft 44). Roche GS -1.30% eicki (WIKI2021): Nachdem sich Roche seit Jahresbeginn bis Mai wieder deutlich erholt hatte und sich seinem Allzeithoch annähern konnte, gab es zuletzt wieder etwas mehr Abgabedruck. In den letzten beiden Wochen gab die Aktie 4% ab. Eine negative Studie der Soc Gen, die den Gegenwind durch...

Den vollständigen Artikel lesen ...