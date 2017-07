Bad Marienberg - Die Kanzlerin hat dem Präsidenten der Republik Korea ihre Unterstützung in der Krise mit dem nördlichen Nachbarn zugesichert, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der Druck auf Nordkorea sollte aufrecht gehalten und die Sanktionen weiter erhöht werden, so Merkel.

Den vollständigen Artikel lesen ...