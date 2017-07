München (ots) - Die gemeinnützige Initiative für die Kontrolle algorithmischer Entscheidungsfindung AlgorithmWatch startet am heutigen Donnerstag, 6. Juli, in Kooperation mit mehreren Landesmedienanstalten ein Forschungsprojekt zur Rolle von Google und seinen Algorithmen bei der Bundestagswahl 2017 und bittet dafür um Ihre Mithilfe. Für das Projekt "Datenspende: Google und die Bundestagswahl 2017" bitten wir Nutzer, sich auf ihrem PC ein von uns programmiertes Plugin zu installieren. Dieses Plugin sucht, wenn der Browser geöffnet ist, alle vier Stunden auf Google News und Google Search nach rund 15 vordefinierten Parteinamen und Politikern, also beispielsweise nach "CDU", "SPD", "Angela Merkel" oder "Christian Lindner", und übermittelt uns die dabei generierten Suchergebnisse zu Analysezwecken. Wir wollen so unter anderem herausfinden, wie stark Algorithmen Suchergebnisse personalisieren und welchen Themen Google rund um die Bundestagswahl welche Relevanz beimisst.



Bei Teilnahme an der Studie wird die Identifikationsnummer des Plugins gespeichert, außerdem der ungefähre Standort des Computers. Die IP-Adresse selbst wird nicht gespeichert. Damit ist die Anonymität der Teilnehmer gewährleistet. Am 30. September 2017, eine Woche nach der Wahl, beendet das Plugin automatisch seine Suchen.



"Datenspende: Google und die Bundestagswahl 2017" ist eine Kooperation der BLM mit AlgorithmWatch, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen), der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK), der Landesmedienanstalt Saarland (LMS) und der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM). Über Ergebnisse des Projekts wird unter anderem auf Spiegel Online berichtet werden.



Bitte unterstützen auch Sie unser Projekt und installieren Sie das Plugin: https://datenspende.algorithmwatch.org



