Hamburg (ots) - Am Freitag, 7. Juli, beginnt der G20-Gipfel in Hamburg offiziell. Morgens fahren die Staats- und Regierungschefs an den Messehallen vor. Mittags wird es das traditionelle "Familienfoto" geben. Danach begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gastgeberin die Teilnehmer offiziell. Nach dem ersten Gipfeltag mit politischen Gesprächen steht für die Konferenzteilnehmer am Abend ein Konzert in der Elbphilharmonie auf dem Programm, danach ein Arbeitsessen. Die Polizei hat für die beiden Konferenztage in einer 38 Quadratkilometer großen Zone ein Demonstrations-Verbot verhängt. Trotzdem sind den ganzen Tag über mehrere Protestaktionen an unterschiedlichen Orten in der Stadt geplant.



Der NDR plant für Freitag folgende Sondersendungen über den G20-Gipfel:



Das NDR Fernsehen startet mit seinen Extra-Sendungen um 9.30 Uhr: "NDR//Aktuell extra: G20 in Hamburg" berichtet 30 Minuten live aus der Innenstadt über den ersten Gipfeltag. Dazu kommt ein Rückblick auf die Ereignisse der zurückliegenden Nacht. Auf den "Brennpunkt: G20 - Der Gipfel in Hamburg" um 20.15 Uhr mit NDR Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz folgt um 20.30 Uhr eine weitere Ausgabe von "NDR//Aktuell extra: G20 in Hamburg" mit Susanne Stichler. Themen der 45-minütigen Sendung u. a.: die erwarteten Proteste in der Stadt und die Konsequenzen der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen für die Anwohner. Gast im Studio ist die Bischöfin der Nordelbischen Kirche in Hamburg, Kirsten Fehrs. Je nach Lage informiert das NDR Fernsehen in weiteren Sondersendungen über das aktuelle Geschehen.



Berichte über den Gipfel bringen insbesondere auch die Nachrichtensendungen "NDR//Aktuell" um 14.00 Uhr, 16.00 Uhr und 21.45 Uhr. Das Fernseh-Landesprogramm "Hamburg Journal 18.00" sendet zu G20 live vom Elb-Südufer, das "Hamburg Journal" um 19.30 Uhr live vom G20-Gipfel.



NDR Info berichtet im Radio den gesamten Tag über intensiv über die politischen Verhandlungen, beleuchtet die Argumente von Befürwortern und Kritikern und informiert über Sicherheitsmaßnahmen, Proteste und Auswirkungen. Die Morgensendung - sie beginnt am Freitag erneut bereits um 5 Uhr - bietet um 7.20 Uhr einen Schwerpunkt zum Gipfel mit einem Reportergespräch zur Sicherheitslage und einem Interview mit Dr. Christian von Soest, Leiter des Forschungsschwerpunkts Frieden und Sicherheitspolitik beim Hamburger Giga-Institut. Um 8.20 Uhr sendet das Informationsprogramm ein Interview mit der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt über die politischen Aussichten des Gipfels. Mit dem G20-Gipfel befasst sich von 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr auch ein Themenabend auf NDR Info mit Experten, Korrespondenten und Live-Schalten zu den wichtigsten Ereignissen in der Stadt.



"Der Gipfel tagt - Was hat der erste Tag gebracht?" ist auch Thema der Sendung "Treffpunkt Hamburg" um 20.00 Uhr auf NDR 90,3. Die Reporter des Hamburger Stadtsenders sind zudem den ganzen Tag über in der Stadt live vor Ort und berichten, was bislang inhaltlich auf dem G20-Gipfel erreicht wurde, wie Hamburg den ersten Tag überstanden hat und ob die Proteste friedlich geblieben sind.



NDR Kultur überträgt ab 19 Uhr live das Konzert anlässlich des Gipfels aus der Hamburger Elbphilharmonie. Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg und der Chor der Hamburgischen Staatsoper führen unter der Leitung von Generalmusikdirektor Kent Nagano die Sinfonie Nr. 9 von Ludwig van Beethoven auf und präsentieren sie den Staats- und Regierungschefs und ihren Partnern. Mit Christiane Karg (Sopran), Okka von der Damerau (Mezzosopran), Klaus Florian Vogt (Tenor) und Franz-Josef Selig (Bass) werden hochkarätige internationale Solisten die Gesangspartien übernehmen. Das Hauptthema aus dem vierten Satz von Beethovens "Neunter" ist die offizielle Hymne der Europäischen Union.



NDR 2 und N-JOY blicken zurück auf das Global Citizen Festival, das hochkarätig besetzte Alternativ-Konzert vom Donnerstagabend. Außerdem berichten die Reporter in den Programmen über die Situation in der Stadt: Wie verlief die mit Spannung erwartete Großdemonstration um den G20-Tagungsort, und wie kommen die Gespräche der Staats- und Regierungschefs voran? Je nach Lage nimmt NDR 2 am Abend ein "NDR 2 Spezial aktuell" ins Programm. N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, sendet weitere Folgen seines Gipfellexikons, u. a. zu den Themen "Klima" und "Handel".



Aktuelle Informationen zum G20-Gipfel bietet auch www.NDR.de, u. a. einen Liveblog sowie ein umfangreiches Dossier zum Thema.



