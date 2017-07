Seit Jahresbeginn an konsolidiert das Wertpapier der Bank of America ihren vorherigen und durchaus dynamischen Kursanstieg volatil aus - doch nun gelang es einen wichtigen Horizontalwiderstand zu durchbrechen und weiteres Aufwärtspotential freizusetzen.

Noch Anfang 2016 beherrschten Bären das Marktumfeld der Bank of America-Aktie und etablierten gleichzeitig auch ein Verlaufstief bei 10,99 US-Dollar. Von da an wechselte der Trend jedoch wieder und erlaubte es bis Ende letzten Jahres an die obere Trendkanalbegrenzung um 16,50 US-Dollar anzusteigen. Kurz darauf beschleunigte sich die Rally dynamisch auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 23,41 US-Dollar, nach einem weiteren Kursschub gelang es sogar ein Jahreshoch bei 25,80 US-Dollar zu markieren. Von dort aus fielen die Kursnotierungen nur wenig später wieder auf die Horizontalunterstützung von rund 22,00 US-Dollar, es drohte sogar eine Trendwende in Form einer SKS-Formation. Diese wurde jedoch vor wenigen Handelstagen ...

