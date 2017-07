IRW-PRESS: MAXTECH VENTURES INC: Maxtech unterzeichnet strategisches Abkommen mit Maringa Ferro-Liga S.A. in Brasilien

VANCOUVER, BC--(6. Juli 2017) - Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT) (CSE: MVT.CN) (CNSX: MVT)(FRANKFURT: M1N) (OTC PINK: MTEHF), (Maxtech oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung mit Maringá Ferro-Liga S.A. aus Brasilien bekannt zu geben.

Ziel von Maxtech ist es, sich als diversifiziertes Bergbauunternehmen mit Spezialisierung auf hochgradiges Mangan zu etablieren. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bildet der Erwerb und Aufbau eines Portfolios von bedeutenden Mineralprojekten, die in der Zukunft exploriert werden sollen. Wie bereits in einer Pressemeldung vom 4. Mai 2017 verlautbart, hat sich Maxtech in Brasilien durch den Erwerb von Mineralkonzessionen mit potenziell hochgradigen Manganvorkommen auf einer Grundfläche von über 50.000 Hektar eine gute Position gesichert. Die langfristige Strategie des Unternehmens besteht darin, durch den Aufbau eines vertikalen Bergbaubetriebs und den Verkauf von hochgradigem Mangan auf den internationalen Märkten für erneuerbare Energien, Stahlerzeugung und Düngemittel mit Zusatzstoffen auf Manganbasis für besseres Pflanzenwachstum und höhere Ernteträge organisch zu wachsen.

Maxtech hat mit Maringá Ferro-Liga ein Abkommen unterzeichnet, das eine gemeinsame Evaluierung, Exploration und den potentiellen Erwerb von projektspezifischen Manganaktiva in Brasilien sowie gegebenenfalls die Erschließung von und die Förderung aus spezifischen Konzessionen ermöglichen soll. Maxtech und Maringa werden vor Einleitung konkreter Maßnahmen in den Konzessionsgebieten projektspezifische Vereinbarungen miteinander unterzeichnen. Das Abkommen ist nicht exklusiv und wird für die Dauer von 3 Jahren geschlossen.

Maxtech-CEO Peter Wilson erklärte: Maringá ist in Bezug auf den Einsatz von Mangan in Brasilien ein diversifizierter Branchenführer und damit der perfekte Partner für Maxtech. Im Rahmen dieser Verbindung hofft Maxtech auf eine Entwicklung, die über die eines Explorationspartners hinausgeht und das Unternehmen in die Lage versetzt, die Exploration, die Förderung und den Vertrieb von Mangan in Brasilien gemeinsam mit einem Branchenführer zu bewerkstelligen.

Luis Pessoa, kaufmännischer Direktor von Maringá Ferro-Liga, meinte: Für Maringá ist eine zuverlässige und regionale Quelle von hochgradigem Manganerz ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Über das Kooperationsabkommen mit Maxtech profitieren wir bei der Erforschung und Exploration aussichtsreicher Gebiete in Brasilien vom anerkannten Know-how dieses Unternehmens.

Über Grupo Maringá

Der im Jahr 1946 gegründete Konzern Grupo Maringá hat derzeit mehr als 2.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von über 200 Millionen US-Dollar. Die Gesellschaften des Maringá-Konzerns befinden sich in den Bundesstaaten Paraná und São Paulo. Sie produzieren Rohrzucker, Zucker, Ethanol, Energie und Manganlegierungen. Maringá Ferro-Liga S.A. ist ein Tochterunternehmen von Grupo Maringá mit Sitz in Itapeva (Bundesstaat São Paulo). Als zweitgrößter Produzent von Mangan-Eisenlegierungen in Südamerika erzeugt das Unternehmen in erster Linie hochwertiges Silicomangan und Ferromangan mit hohem Kohlenstoffanteil.

Über Maxtech Ventures Inc.

Maxtech Ventures Inc. ist ein kanadisches Unternehmen mit Gold- und Manganaktiva. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bildet der Bergbau und die daraus gewonnenen Produkte.

